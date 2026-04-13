HAJDE, ODGOVORI AKO ZNAŠ! Vučić jasno na izjavu Petera Mađara: Zajednički "kum" Orbana, Fica i mene je sloboda
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na RTS govorio je i o izjavi budućeg premijera Mađarske Petera Mađara da "zna ko stoji između Orbana, Fica i Vučića", da će insistirati na istrazi u Kanjiži.
- On je rekao da zna ko kumuje takvim odnosima, a ja ga pitam ko kumuje. Ajde, odgovori, pošto znaš! Nema pojma. Nazvao bih tu izjavu glupom i neodgovornom da ne brinemo o odnosima sa Mađarskom. Ovo nije njegova zemlja i nema ingerencije da ovde provodi istrage. Mi istrage sprovodimo na profesionalan i objektivan način - rekao je Vučić.
Kaže da se od prijatelja ne odriče i u dobru i u zlu.
- Ova zemlja sprovodi istragu i ona je mnogo toga utvrdila, ali nismo hteli da govorimo jer su postojali brojne udice i mamci. Namerno nismo hteli da upoznajemo javnost sa prištinskog broja telefona pozvana jedna ambasada ovde. Nastavićemo i završiti tu istragu na objektivan i profesionalan način, a sa njom gospodin Mađar nema veze i pokazaćemo da je pogrešio kad je poverovao tabloidima da je to neko namestio. Ja sam njega i upoznao jer ga je supruga dovela kod naših susreta kod Viktora Orbana i verujem da ćemo moći da nastavimo razgovore - izjavio je on.
Kaže da je zajednički "kum" Orbana, Fica i njega sloboda govora, mišljenja i delanja.
- Naš zajednički "kum" je da volimo svoje zemlje više od bilo čega na kugli zemaljskoj - rekao je Vučić.
VUČIĆ NAJAVIO NOVE INOVATIVNE TERAPIJE U ZDRAVSTVU: To je prava briga o ljudima
13. 04. 2026. u 20:11
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
