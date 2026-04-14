BEND IZ SIJETLA NASTUPA U NOVOM SADU : Kultur Shock u petak u "Fabrici" SKCNS

U okviru evropske turneje, na kojoj obeležava tri decenije postojanja i promoviše svoj novi album, bend Kultur Shock iz Sijetla, nastupiće u „Fabrici“, Studenstkog kulturnog centra Novi Sad, u petak 17. aprila u 21 čas.

- Kultur Shock nije samo visokonaponska mešavina multietničke muzike, stava i sirovog scenskog nastupa. To je otvorena, evoluirajuća platforma koja probija kreativne granice i oslobađa se tereta nasleđa. Na poziv fanova i promotera, Kultur Shock je odsvirao niz festivalskih i klupskih nastupa širom SAD i Evrope od maja do avgusta 2025. godine, i to je bila uvertira u veliku turneju koja je organizovana ovog proleća, a deo nje je i koncert u SKCNS Fabrici- kaže Jovana Zdjelarević iz organizacionog tima SKC.

Bend je oformio Srđan Jevđović Đino, koji se polovinom devedesetih godina prošlog veka, iz rata zahvaćenog Sarajeva odselio u Sijetl. Kultur Shock tako kreće na beskrajni put eksperimentisanja, mešajući balkanske etno melodije sa raznim gitarskim žanrovima čvršće muzike, od klasičnog roka preko pank-roka do metala. Iza njih su brojna izdanja i više od hiljadu odsviranih koncerata. Na ranim albumima za njihov zvuk bio je zaslužan Bili Gould basista čuvenog rok sastava Faith No More.

Kao lokalna podrška nastupiće Glasovi iz unutrašnjosti, koji postoje od 2018. godine a karakteriše ih energična atmosfera veselih tekstova i tonova koja pokreće na igru i stvara interakciju sa publikom. Osnovu njihovog zvuka čini izvorni rege ukombinovan sa afro-ritmovima, te elementima ska, fanka, repa, daba i etno muzike.