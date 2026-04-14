Durakoviću ukinuta presuda za zločine nad Srbima: Oštre reakcije iz Srpske na potez Suda BiH

ODLUKA Apelacionog odeljenja Suda BiH da ukine prvostepenu presudu jednom od komandanata tzv. Armije BiH, Ramizu Durakoviću kojom je osuđen na tri i po godine zatvora za zločine nad srpskim civilima počinjene 1993. na području Čajniča, sramna i kosi se sa ljudskim razumom, poruka je iz Srpske.

Ističu kako suđenje Dudakoviću za zločine nad Srbima traje već sedam godina. Krajem 2025. proglašen je krivim jer nije preduzeo mere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. drinske brigade tzv. Armije BiH napali položaje Vojske RS na lokalitetu Pisanica i selo Šapići, u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Tom prilikom stradali su civili.

Sagovornici "Novosti" kažu da je ovo dokaz da su suđenja muslimanskim komandantima za zločine nad Srbima pred Sudom BiH, samo farsa. Podsećaju da je pre više od decenije pred Sudom BiH, i Naser Orić slobođen za zločine nad Srbima u Podrinju. Predsednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih Isidora Graorac kaže ovo još jedan dokaz da u BiH nema suda i pravde za srpske žrtve.

- Svedočimo još jednoj sramnoj odluci pravosuđa BiH kada su u pitanju srpske žrtve. Ovo ide u prilog činjenici da suda i pravde za srpske žrtve u BiH nema, a jedan od preduslova suživota je da se svi koji su počinili zločine nađu pred licem pravde - navela je ona.

Srpske žrtve nisu na isti način vrednovane, niti priznate pred sudskim organima BiH.

- Srpske žrtve i njihove porodice nisu dobile sudske presude i moralnu satisfakciju - zaključila je Graorčeva.

Pritvor VEĆE Suda BiH je usvojilo žalbu odbrane Durakovića na prvostepenu presudu. Istim rešenjem određeno je da pred Apelacionim odeljenjem Suda BiH bude održan pretres. Veće ovog suda donelo je i rešenje kojim se Durakoviću produžava pritvor, koji može trajati do okončanja pretresa, a najduže godinu, odnosno do 30. marta sledeće godine.

Sud BiH oslobađa sve one koji su odgovorni za zločine nad srpskim civilima i isključivo služi muslimanskom korpusu i Sarajevu, kaže predsednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

- Sud BiH oslobađa sve one koji su odgovorni za zločine nad srpskim civilima, ali zato svako onaj ko čestita rođendan Ratku Mladiću i Miloradu Dodiku, ko podigne tri prsta dobije kaznu, dok se raznim Durakovićima sramno male presude ukidaju - rekao je Kojić.