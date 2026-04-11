"SIGURAN SAM DA ĆE MAĐARSKI NAROD PREPOZNATI SNAGU POLITIKE KOJA ČUVA SUVERENITET" Dodik poželeo Orbanu puno sreće i uspeha na izborima

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik poželeo je danas mađarskom premijeru Viktoru Orbanu puno sreće i uspeha na sutrašnjim izborima, ističući da Republika Srpska stoji uz njega.

"Dragom prijatelju Viktoru Orbanu želim puno sreće i uspeha na izborima", napisao je Dodik na platformi Iks.

On je naglasio da je siguran da će mađarski narod prepoznati snagu politike koja čuva suverenitet, stabilnost i budućnost zemlje.

Orban je odgovorio Dodiku objavom na platformi Iks: "Hvala ti, prijatelju. Veoma cenim tvoju podršku".

U Mađarskoj će sutra biti održani parlamentarni izbori, na kojima pravo glasa ima nešto više od 8,1 milion građana.

Aktuelni premijer Mađarske, Viktor Orban iz stranke Fides, koji je na funkciji 16 godina, od parlamentarnih izbora 2010. godine, traži peti mandat.



