ŠMIT DEFINITVNO ODLAZI: Političko Sarajevo se uzalud trudi da nametne svoje želje
KRISTIJAN Šmit definitivno odlazi iz BiH, a priče da bi na njegovo mesto mogao da dođe neko iz Velike Britanije predstavljaju deo propagandne konstrukcije koja se plasira iz Sarajeva, izjavila je srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.
Gostujući na RTRS, Cvijanovićeva je rekla da se u političkim krugovima u Sarajevu stvari postavljaju po logici da, ako novi visoki predstavnik ne bude iz Nemačke, onda mora da bude iz Velike Britanije, ali je poručila da takve stvari neće diktirati oni koji su na to navikli.
- Propagandna mašinerija izbacuje sada i ime željenog kandidata, ali nije to baš tako. To je malo složeniji proces nego što su to zamislili - rekla je Cvijanovićeva.
Ona je ocenila da je politička situacija na nivou BiH opterećena dubokim razmimoilaženjima i da trenutno ne postoji saglasnost ni unutar Predsedništva BiH, ni u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao ni u Savetu ministara.
Prema njenim rečima, institucionalne blokade i političke tenzije posledica su "megalomanskih želja i ciljeva" političkih predstavnika iz Sarajeva, kao i nastojanja predstavnika Republike Srpske da se takvim pokušajima suprotstave.
- Očito da neki u BiH misle da nisu završeni svi procesi - rekla je Cvijanovićeva.
Preporučujemo
TRAMPOV SIN: Amerikanci mogu da nauče mnogo dolaskom u Republiku Srpsku
07. 04. 2026. u 16:34
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
