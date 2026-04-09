ŠMIT DEFINITVNO ODLAZI: Političko Sarajevo se uzalud trudi da nametne svoje želje

KRISTIJAN Šmit definitivno odlazi iz BiH, a priče da bi na njegovo mesto mogao da dođe neko iz Velike Britanije predstavljaju deo propagandne konstrukcije koja se plasira iz Sarajeva, izjavila je srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

Gostujući na RTRS, Cvijanovićeva je rekla da se u političkim krugovima u Sarajevu stvari postavljaju po logici da, ako novi visoki predstavnik ne bude iz Nemačke, onda mora da bude iz Velike Britanije, ali je poručila da takve stvari neće diktirati oni koji su na to navikli.

- Propagandna mašinerija izbacuje sada i ime željenog kandidata, ali nije to baš tako. To je malo složeniji proces nego što su to zamislili - rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocenila da je politička situacija na nivou BiH opterećena dubokim razmimoilaženjima i da trenutno ne postoji saglasnost ni unutar Predsedništva BiH, ni u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao ni u Savetu ministara.

Prema njenim rečima, institucionalne blokade i političke tenzije posledica su "megalomanskih želja i ciljeva" političkih predstavnika iz Sarajeva, kao i nastojanja predstavnika Republike Srpske da se takvim pokušajima suprotstave.

- Očito da neki u BiH misle da nisu završeni svi procesi - rekla je Cvijanovićeva.

