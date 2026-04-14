Fudbal

SADA I ZVANIČNO! Evo ko je novi trener Radničkog 1923

Новости онлине

14. 04. 2026. u 17:15

Crnogorski stručnjak Božidar Bandović nije više trener fudbalera Radničkog, saopštio je danas klub iz Kragujevca, ali već sada su zvanično objavili njegovog naslednika.

САДА И ЗВАНИЧНО! Ево ко је нови тренер Радничког 1923

FOTO: A. Ilić

Čak šesti trener ovog kluba u ovoj sezoni biće Slavko Matić.

Temperamentni stručnjak je sezonu započeo u Radničkom iz Niša, ali je smenjen nakon samo četiri utakmice. Potom je nekoliko meseci radio bugarskom klubu Septemvri, a nezaposlen je bio od sredine februara.

“Zadovoljstvo mi je da budem šef stručnog štaba kluba sa izuzetnom istorijom. Prihvatio sam poziv rukovodstva kluba, a cilj je opstanak. Moja želja je da budemo najbolje plasirani u plej-autu, kao što sam to uradio pre dve sezone sa Novim Pazarom. Nastojaćemo da što je moguće pre potvrdimo status superligaša i da time stvorimo prostor koji bismo ukazali mlađim igračima, pre svega iz omladinske škole”, rekao je Matić na zvaničnom predstavljanju u Kargujevcu.  

Nada se i povratku Kragujevčana na tribine Čika Dače koje su bile sve praznije kako je sezona odmicala.
“U poslednjih nekoliko sezona je dosta dobrih igrača proisteklo iz Radničkog i težićemo da nastavimo taj trend. Veruje da ćemo imati i veliku pomoć navijača, po kojima je klub i te kako poznat. Igrački kadar poznajem, Nikolu Marjanovića sam jedno vreme trenirao u Tekstilcu, ali u principu imam većinu potrebnih informacija vezanih za fudbalere sa kojima klub raspolaže”, istakao je Matić koji je je u prošloj sezoni vodio Tekstilac i TSC.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

