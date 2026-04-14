SADA I ZVANIČNO! Evo ko je novi trener Radničkog 1923
Crnogorski stručnjak Božidar Bandović nije više trener fudbalera Radničkog, saopštio je danas klub iz Kragujevca, ali već sada su zvanično objavili njegovog naslednika.
Čak šesti trener ovog kluba u ovoj sezoni biće Slavko Matić.
Temperamentni stručnjak je sezonu započeo u Radničkom iz Niša, ali je smenjen nakon samo četiri utakmice. Potom je nekoliko meseci radio bugarskom klubu Septemvri, a nezaposlen je bio od sredine februara.
“Zadovoljstvo mi je da budem šef stručnog štaba kluba sa izuzetnom istorijom. Prihvatio sam poziv rukovodstva kluba, a cilj je opstanak. Moja želja je da budemo najbolje plasirani u plej-autu, kao što sam to uradio pre dve sezone sa Novim Pazarom. Nastojaćemo da što je moguće pre potvrdimo status superligaša i da time stvorimo prostor koji bismo ukazali mlađim igračima, pre svega iz omladinske škole”, rekao je Matić na zvaničnom predstavljanju u Kargujevcu.
Nada se i povratku Kragujevčana na tribine Čika Dače koje su bile sve praznije kako je sezona odmicala.
“U poslednjih nekoliko sezona je dosta dobrih igrača proisteklo iz Radničkog i težićemo da nastavimo taj trend. Veruje da ćemo imati i veliku pomoć navijača, po kojima je klub i te kako poznat. Igrački kadar poznajem, Nikolu Marjanovića sam jedno vreme trenirao u Tekstilcu, ali u principu imam većinu potrebnih informacija vezanih za fudbalere sa kojima klub raspolaže”, istakao je Matić koji je je u prošloj sezoni vodio Tekstilac i TSC.
Preporučujemo
Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
14. 04. 2026. u 16:58
TOTALNI ZAOKRET! Hamad Međedović napustio Srbiju i izabrao drugu državu
14. 04. 2026. u 11:33
OVO JE NAJVEĆA KRAĐA U ISTORIJI KOŠARKE! Ceo svet je zatečen, Ameri javno priznali da su se ogrešili o Nikolu Jokića
14. 04. 2026. u 08:46 >> 09:16
RUTINSKO ODRAĐIVANjE POSLA: PSŽ dolazi na "Enfild" sa dva gola prednosti i Enrike neće dozvoliti da ih ispusti
PARIŽANI su dominirali pred svojim navijačima protiv Liverpula, slavili su rezultatom 2:0 i sa ogromnim samopouzdanjem dočekuju večerašnji revanš koji je na programu od 21.00.
14. 04. 2026. u 09:30
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
