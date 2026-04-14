Novi bubreg dobila uoči Vaskrsa: Jasna Stokić iz Novog Miloševa ne mora da putuje u Minsk na transplantaciju

JASNA Stokić iz Novog Miloševa kod Novog Bečeja neće u oktobru putovati u Minsk na transplantaciju, jer je neposredno pre Uskrs novi bubreg dobila u Kliničkom centru Vojvodine, u Novom Sadu.

Posle šest godina lečenje i hemodijalize na koju je putovala u Zrenjanin, svakog drugog dana, 8. aprila zahvat je uspešno obavljen, a Jasna i još jedna pacijentkinja bubrege su dobile od nepoznatog donora...

- Poziv iz KCV stigao je neočekivano, jedan sat posle ponoći. Rekli su da imaju dva bubrega, a od šest pozvanih pacijenata, jedna žena i ja smo transplantirane. Dobro se osećam, a rekli su mi da je oporavak težak i dugotrajan - poručuje Jasna Stokić koja je baš na Uskrs napunila 48 godina.

Prethodnih sedmica, podsetimo, za nju se u Kikindi - gde joj ćerka pohađa srednju pkolu - vodila široka humanitarna akcija za prikupljanje novca neophodnog uoči planiranog zahvata u Belorusiji. Kako nam je tada rekla, prikupljeno je nešto više od polovine od potrebnih 100.000 evra, pa će sada, u novim okolnostima, deo prikupljneog novca biti iskorišćen za Jasnino dalje lečenje, a većina će se proslediti drugim pacijentima - posredstvom fondacije "Budi human".