Dnevni horoskop za sredu, 15. april: Ovna usporavaju nadređeni, Lav rešava pravna pitanja, Vaga ima problema sa partnerom
SAZNAJTE šta vas u sredu, 15. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Ulazak Merkura u vašu kuću ličnosti posle godinu dana podstiče vas na akciju i čini komunikativnijim, racionalnijim, efikasnijim. Mada želite da se bolje pozicionirate na poslu, nadređeni sve to usporavaju ili odlažu.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Merkur, simbol radoznalosti i informacija, posle godinu dana ulazi u vašu kuću podsvesti i podstiče vašu intuiciju i interes za psihologiju ili astrologiju. Kontakt sa osobom koja se bavi nekim kreativnim zanimanjem. Alergija.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom privatnošću, posle godinu dana ulazi u kuću finansija donoseći vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade. Problemi sa ženskim članovima porodice zbog finansija.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Merkur, vladalac vašeg posla i intuicije, posle godinu dana ulazi u kuću karijere praveći konjunkciju s vašim vladaocem Mesecom, pa možete biti skloni nelogičnim odlukama i pogrešnim zaključcima. Nesanica.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Posle godinu dana, Merkur, koji upravlja vašim poslom i finansijama, ulazi u devetu kuću, donoseći vam uspeh u visokom obrazovanju, na putovanjima, kao i u rešavanju nekih pravnih pitanja. Unosite više vitamina.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u kuću novca, praveći napete aspekte sa planetama obmana i štednje,što donosi probleme sa alimentacijom, kreditom, podelom imovine, nasledstvom ili dobijanjem stipendije.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Merkur, planeta komunikacija i biznisa, posle godinu dana ulazi u vašu kuću partnerskih odnosa gde ga čekaju planete prevara i ograničenja, donoseći vam sukove s voljenom osobom, kao raskid emotivne veze ili razvod.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Ulazak Merkura, koji upravlja vašim finansijama, u kuću posla i zdravlja fokusira vas na rutinske radne obaveze i organizaciju posla. Konjunkcija sa vašim vladaocem Masrom čini vas sklonim povredama.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Merkur, koji upravlja vašom karijerom i partnerskim odnosima, ulazi u kuću kreativnosti i ljubavi, gde ga čeka vaš vladalac Neptun, što vam donosi uspeh u privatnom poslu i veću zaradu. Slobodne očekuje nova ljubav, veća šansa za trudnoću.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Ulazak Merkura ulazi u prepunu kuću privatnosti gde ga čekaju i vaš vladalac Saturn i Mesec, vladalac partnerskih odnosa, donosi vam svađe sa članovima porodice i voenom osobom. Problemi na putovanjima, ispitima i s pravnim pitanjima.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Posle godinu dana, Merkur ulazi u kuću komunikacija i biznisa, donoseći vam potpisivanje ugovora o isplativom poslu ili dobitke preko kraćih putovanja. Poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama, rođacima i komšijama.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Merkur ulazi u kuću novca i pravi konjunkciju s vašim vladaocem Neptunom, planetom iluzija i obmana, upozoravakući vas da povedete više računa o finansijama. Problemi sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima.
Koje vrste voća psi smeju da jedu? Biće im ukusna i nutritivna poslastica
14. 04. 2026. u 18:00
Raskrinkana laž stara 50 godina: Nauka oprala ljagu sa imena autohtonih Havajaca
14. 04. 2026. u 17:01
Ovaj SRPSKI SPECIJALITET našao se u samom vrhu NAJUKUSNIJIH JELA: Da li se slažete?
14. 04. 2026. u 14:12
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
