Dnevni horoskop za sredu, 15. april: Ovna usporavaju nadređeni, Lav rešava pravna pitanja, Vaga ima problema sa partnerom

SAZNAJTE šta vas u sredu, 15. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Ulazak Merkura u vašu kuću ličnosti posle godinu dana podstiče vas na akciju i čini komunikativnijim, racionalnijim, efikasnijim. Mada želite da se bolje pozicionirate na poslu, nadređeni sve to usporavaju ili odlažu.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Merkur, simbol radoznalosti i informacija, posle godinu dana ulazi u vašu kuću podsvesti i podstiče vašu intuiciju i interes za psihologiju ili astrologiju. Kontakt sa osobom koja se bavi nekim kreativnim zanimanjem. Alergija.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom privatnošću, posle godinu dana ulazi u kuću finansija donoseći vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade. Problemi sa ženskim članovima porodice zbog finansija.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Merkur, vladalac vašeg posla i intuicije, posle godinu dana ulazi u kuću karijere praveći konjunkciju s vašim vladaocem Mesecom, pa možete biti skloni nelogičnim odlukama i pogrešnim zaključcima. Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posle godinu dana, Merkur, koji upravlja vašim poslom i finansijama, ulazi u devetu kuću, donoseći vam uspeh u visokom obrazovanju, na putovanjima, kao i u rešavanju nekih pravnih pitanja. Unosite više vitamina.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u kuću novca, praveći napete aspekte sa planetama obmana i štednje,što donosi probleme sa alimentacijom, kreditom, podelom imovine, nasledstvom ili dobijanjem stipendije.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Merkur, planeta komunikacija i biznisa, posle godinu dana ulazi u vašu kuću partnerskih odnosa gde ga čekaju planete prevara i ograničenja, donoseći vam sukove s voljenom osobom, kao raskid emotivne veze ili razvod.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Ulazak Merkura, koji upravlja vašim finansijama, u kuću posla i zdravlja fokusira vas na rutinske radne obaveze i organizaciju posla. Konjunkcija sa vašim vladaocem Masrom čini vas sklonim povredama.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Merkur, koji upravlja vašom karijerom i partnerskim odnosima, ulazi u kuću kreativnosti i ljubavi, gde ga čeka vaš vladalac Neptun, što vam donosi uspeh u privatnom poslu i veću zaradu. Slobodne očekuje nova ljubav, veća šansa za trudnoću.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Ulazak Merkura ulazi u prepunu kuću privatnosti gde ga čekaju i vaš vladalac Saturn i Mesec, vladalac partnerskih odnosa, donosi vam svađe sa članovima porodice i voenom osobom. Problemi na putovanjima, ispitima i s pravnim pitanjima.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posle godinu dana, Merkur ulazi u kuću komunikacija i biznisa, donoseći vam potpisivanje ugovora o isplativom poslu ili dobitke preko kraćih putovanja. Poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama, rođacima i komšijama.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Merkur ulazi u kuću novca i pravi konjunkciju s vašim vladaocem Neptunom, planetom iluzija i obmana, upozoravakući vas da povedete više računa o finansijama. Problemi sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima.