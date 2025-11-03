RITE UGLJEVIK VAN STROJA ZBOG ŠTRAJKA ZAPOSLENIH : Energetski sektor RS u problemu
ENERGETSKI sektor Republike Srpske našao se u problemu, jer je RITE Ugljevik koja proizvodi jednu trećinu ukupne struje za RS prestala sa radom. Rad u gigantu iz Ugljevika je obustavljen zbog štrajka radnika koji traže da se konačno reši pitanje oko eksplatacije uglja koji se iskopava na lokaciji "Ugljevik Istok 2", a koji Vlada RS još nije stavila pod svoju kontrolu i ta lokacija pripada ruskim investitorima koji su pre deceniju dobili prava na koncesiju.
Iako se pojavila informacija da je Vlada dogovorila da isplati ruske investitore i tako vrati u posed Srpske tu lokaciju, koja je ključna za rad RITE, taj posao još zvanično nije završen.
Kako su poručili radnici RITE Ugljevik, štrajk i obustava rada rudnika i termoelektreane Ugljevik trajaće dok se i zvanično ne oglase institucije RS i kažu da li je posao sa Rusima završen, jer se pojavila informacija da bi ta lokacija mogla otići u privatne ruke i tako bi RITE Ugljevik ostao bez uglja a radnici bez posla.
Takođe, radnici kažu da su u štrajku jer im nisu uplaćeni već mesecima doprinosi i porezi na plate. U RITE Ugljeviku je zaposleno oko 2.000 radnika.
- TE Ugljevik je proteklog vikenda izašla iz pogona zbog nedostatka uglja, jer uprava nije uspela da postigne dogovor da rudari nastave rad - rekao je direktor preduzeća Diko Cvijetinović.
Odgovornost
Prestankom rada RITE Ugljevik poklopio se i kvar u RITE Gacko a koji otklonjen proteklog vikenda. Savo Minić, premijer RS poručio je da neće tolerisati direktorima u "Elektroprivredi RS" da dva giganta ne rade.
- Dosta je skrivanja i prebacivanja odgovornosti. Svi problemi dva giganta moraju biti odmah rešeni - poručio je premijer Minić.
Istakao je da su imali razgovore sa rudarima, ali da nisu uspeli da dođu do dogovora.
- Zbog nedovoljnih količina uglja jer je u prethodnom periodu bilo kišnih dana, a količne koje na zalihama nisu bile dovoljne za rad, TE - rekao je Cvijetinović.
Dodao je da je dobio uverenja od premiejra RS da će jedino pravo, na eksploataciju uglja Ugljevik Istok 2 imati RITE Ugljevik.
Što se tiče doprinosa, Cvijetinović, ističe da je dobio uverenje od premijera i Petrovića da će porezi i doprinosi biti uplaćeni već ove sedmice.
Po pitanju problema u RiTE Ugljevik, Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede RS, rekao je da u proteklih godinu dana ta elektrana nije radila 70 neplanskih dana.
- Očito je da Uprava ne može da reši nagomilane probleme i mi smo već zakazali sastanke da u Banjaluci sa Nadzornim odborom i Upravom preduzeća a nakon toga ćemo imati sastanak i sa resornim ministrom, Petrom Đokićem, koji je tražio da lično čuje probleme. Nakon toga ćemo saopštiti konačna rešenja, i po pitanju trenutne situacije - rekao je Petrović.
Podsetio je na dva osnovna problema u RiTE Ugljevik, plaćanje dopinosa, što će biti rešeno prebacivanjem novca za te namene, a drugi problem se tiče koncesije "Komsara" što je u nadležnosti preduzeća "Gas Res" koje je ovlastila Vlada Srpske.
