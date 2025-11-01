Dodik odao poštu nastradalima u Novom Sadu
GODIŠNjI pomen žrtvama u Novom Sadu obeležen je i u Banjaluci u Hramu Hrista Spasitelja, a zvaničnici Srpske odali su poštu nastradalima i zapalili sveće.
Predsednik Milorad Dodik poručio je, povodom obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi, da je taj događaj pogodio sve Srbe, gde god da se oni nalaze.
Godišnji pomen žrtvama u Novom Sadu obeležen je i u Banjaluci u Hramu Hrista Spasitelja, a zvaničnici Srpske odali su poštu nastradalima i zapalili sveće.
- Danas je tužan dan. Dan kada je pre godinu dana, nesrećnim slučajem u Novom Sadu, izgubljeno 16 života, pretežno mladih ljudi. Taj događaj je pogodio sve Srbe, gde god da se nalaze, kao i sve dobre ljude širom sveta bez obzira na veru i naciju - rekao je Dodik.
On je naveo da je to bio jedan nesrećan dan i jedan tragičan događaj.
- Događaj koji je nažalost, umesto da nas sve okupi u molitvi i tuzi, doveo do toga da srpsko društvo u Srbiji bude značajno destabilizovano pokretima koji su na svoj način želeli da iskažu nezadovoljstvo - rekao je Dodik.
Smatra da je najbolje da se na današnji dan svi okupe i da dan protekne mirno u molitvi i sećanju na te ljude.
- To je najmanje što oni zaslužuju. Da se država okupi oko toga, da obezbedi pravdu, da se utvrdi ko su zaista krivci i da oni odgovaraju, mada porodicama nikada neće moći da se vrate životi koji su izgubljeni u tom tragičnom trenutku - istakao je Dodik.
Naveo je da se u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci okupilo rukovodstvo Republike Srpske da oda poštu stradalima.
- Danas smo se ovde okupili mi, rukovodstvo Republike Srpske, da zapalimo sveće i da u našem hramu prisustvujemo molitvi povodom tog događaja, u želji da njihove duše odu u rajsko naselje, a da mi, ne samo danas, već uvek, pamtimo ljude koji su, igrom životnih okolnosti, bili na tom mestu i izgubili svoje živote - poručio je Dodik.
Naglasio je da ostaju uz Srbiju i svoj narod.
- Želimo da se ona stabilizuje i okupi oko onoga što je govorio predsednik Vučić, oko jedinstva i molitve za njihove duše, ali i oko jedinstva koje će pomoći da se predupredi bilo kakav sličan događaj u budućnosti. Naravno, kao što je i sam Vučić rekao oni koji su krivi moraju da odgovaraju, kroz pravosudni sistem - zaključio je on.
