TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Nestali Zvorničanin izvučen mrtav iz Drine

Zvornička policija je potvrdila da je u koritu Drine, kod Kozluka, nadomak Zvornika, pronađeno beživotno telo muškarca..

Foto V Mitrić

Policajci Policijske stanice Kozluk su uradili su uviđaj na mestu događaja. Beživotno telo je pregledao doktor mrtvozornik, koji je konstatovao da nema tragova nasilne smrti.

Policija je ustanovila da je reč o Zvorničaninu M.N. čiji je nestanak prijavljen u sredu oko 14 časova.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina koji je naložio obdukciju, posle čega će o svim detaljima biti sačinjen izveštaj.