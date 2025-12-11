STRAH OD PUTINA SE ŠIRI Ruski predsednik najavio radikalan potez: Ova zemlja mu je prva na nišanu, a pomoći od Trampa nema

VELIKA Britanija mogla bi se suočiti sa "najvećom vojnom pretnjom generacije". Tenzije su nastavile da rastu zbog rata u Ukrajini, a predsednik Vladimir Zelenski je još jednom odbacio mogućnost da njegova zemlja preda teritoriju Rusiji.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Mirovni predlog koji su sastavili Vašington i Moskva sugerisao je da se ogromni delovi zemlje predaju Putinu i da bi ukrajinskoj vojsci mogla biti nametnuta ograničenja, prenosi Mirror.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Veliku Britaniju i EU da su "otvoreno destruktivne" prema mirovnim pregovorima, dok je istovremeno hvalio napore predsednika Trampa.

Lavrov je takođe nedavno rekao da, iako Rusija nema želju da ratuje sa Evropom, postoje dve glavne "crvene linije" čije bi prelazak naveo njegovu zemlju da pokrene napad.

"NEMAMO NAMERU DA RATUJEMO SA EVROPOM"

-Kao što je predsednik naglasio, nemamo nameru da ratujemo sa Evropom, rekao je ministar spoljnih poslova.

-Nemamo takvu nameru. Ali odgovorićemo na sve neprijateljske korake, uključujući raspoređivanje evropskih vojnih kontingenata u Ukrajini i eksproprijaciju ruske imovine.

RUSIJA PUTEM DRŽAVNE TV PRETI BRITANIJI

Njegovi komentari usledili su nakon što je ruska državna televizija uputila nuklearnu pretnju Velikoj Britaniji nakon vesti da je britanski padobranac poginuo u Ukrajini.

Putinovi propagandisti rekli su da prisustvo britanskih oružanih snaga u Ukrajini predstavlja "casus belli" za nuklearni napad na Veliku Britaniju. Vodeći ruski voditelj vesti Vladimir Solovjov rekao je gledaocima u svojoj emisiji: "Sada je nuklearni napad na Britaniju neizbežan".

Stručnjaci za međunarodne odnose izneli su svoje mišljenje, a jedan od njih je objasnio da ove linije povučene u pesku nisu ništa više od "direktnih pretnji" evropskim saveznicima Ukrajine "da dozvole Rusiji da pobedi Ukrajinu, ili u suprotnom".

"MORAMO SE PLAŠITI NAKON TRAMPOVOG INTERVJUA ZA POLITIKO"

Profesor Entoni Glis sa Univerziteta u Bakingemu rekao je: "Nijedna od ovih crvenih linija ne bi trebalo u teoriji da bude prihvaćena od strane evropskih saveznika Ukrajine, ali moramo se plašiti danas, nakon Trampovog intervjua za Politico i nakon objavljivanja Strategije nacionalne bezbednosti SAD, da će verovatno obe biti prihvaćene".

Predsednik Tramp je nedavno oštro kritikovao Evropu, nazvavši je "propadajućim" kontinentom ispunjenim "slabim" zemljama. Na pitanje da li SAD planiraju da ostanu saveznici sa određenim evropskim državama, odgovorio je: "Pa, zavisi".

U NSS strategiji, Vašington je izneo izrazito distanciran pristup Evropi.

Profesor Glis je objasnio da bi ovo učinilo svako vojno prisustvo u Ukrajini iz Velike Britanije i Evrope "veoma, veoma ranjivim".

-Zašto su oba faktora važna jeste to što bez vojnih struktura NATO-a u Ukrajini sve snage koje pošalje Koalicija voljnih predvođena E3 biće veoma, veoma ranjive. S obzirom na naše trenutne vojne slabosti, nažalost ne verujem da Velika Britanija, Nemačka ili Francuska mogu garantovati da će zaista obezbediti čizme na terenu kako bi zaštitile Ukrajinu, rekao je stručnjak.

Dr Arnab Basu, izvršni direktor kompanije Kromek, dodao je da iako Velika Britanija trenutno ne planira da pošalje trupe u Ukrajinu, "vojni kontakt može postati neizbežan".

"PRESLABI SMO DA SE ODUPREMO RUSIJI"

-Iako Velika Britanija trenutno ne planira da pošalje borbene trupe u Ukrajinu, postoje scenariji u kojima vojni kontakt može postati neizbežan i koji mogu rizikovati pokretanje tačaka agresivnog sukoba, objasnio je dr Basu.

-Ako, na primer, ruski dron ponovo zaluta u vazdušni prostor NATO-a, neko će morati da odluči da li da ga obori. Nešto ovakvo lako bi se moglo protumačiti kao eskalacija i dovesti do nepredviđenih posledica.

Ekspert je istakao da deo pretnje takvih crvenih linija koje je povukao ruski ministar spoljnih poslova leži u tome što se one, "u stvarnosti", mogu slučajno preći, čak i ako obe strane pokušavaju da ih izbegnu.

-Zamišljamo crvene linije kao jasne i namerne, ali u realnosti se one često prelaze slučajno.

-Tokom Hladnog rata svet se nekoliko puta gotovo uništio jer su radari otkazivali, sateliti pogrešno tumačili sunčevu svetlost kao lansiranje raketa, a lideri bili prinuđeni da donose odluke. Isti rizici postoje i danas, objasnio je dr Basu.

Profesor Glis je dodao da, po njegovom mišljenju, britanska vojska jednostavno nije dovoljno jaka u svom sadašnjem obliku da se bori protiv onoga što on smatra "našim najtežim časom od 1930-ih".

-Preslabi smo da se odupremo Rusiji i preslabi da se odupremo Trampu, rekao je profesor Glis, "iako znamo da će mir koji će omogućiti Putinu da pobedi imati najstrašnije posledice za Ukrajinu, ali i za celu Evropu, počev od svih država NATO-a posle 1997. godine, za koje je Putin insistirao da moraju da napuste Alijansu".

"BRITANSKA PODRŠKA PODRAZUMEVA VIŠE OD PRUŽANjA OPREME"

Dodao je da su "ti dani prošli, tačka" kada su Velika Britanija i Evropa mogle da se oslanjaju na SAD ili na Član pet NATO-a, koji kaže da će napad na jednu članicu biti tretiran kao napad na sve.

Ekspert je dodao da će ubeđivanje Trampa da "nije u pravu" biti ključno za izbegavanje potencijalne eskalacije od strane Velike Britanije i njenih saveznika.

-Pošto smo trenutno preslabi, sa više parking-policajaca nego vojnika u Velikoj Britaniji, a Nemačka se tek polako priprema za masovnu regrutaciju, moraćemo da pokušamo da ubedimo Trampa da nije u pravu, kao što i jeste i da se nadamo da će promeniti mišljenje, rekao je stručnjak.

Međutim, dr Basu smatra da se Velika Britanija kreće u pravom smeru u borbi protiv svojih vojnih slabosti, iako je zabrinut zbog brzine kojom bi to napredovanje moglo biti potrebno, a bez "definitivne akcije" mogli bismo se suočiti sa "najgorim mogućim scenarijem".

-Ministarstvo odbrane Velike Britanije govori sve ispravne stvari o svojoj odbrambenoj strategiji, kao što je navedeno ranije ove godine u Strateškom pregledu odbrane, rekao je dr Basu. "Ali zupčanici vlade i birokratije rade tako sporo da je teško videti veći stvarni napredak kao generalni direktor britanske kompanije".

-Obećali su veća izdvajanja za odbranu, ali tek treba da vidimo koristi. Realnost je da se Velika Britanija, a samim tim i svet, suočava sa najvećom vojnom pretnjom generacije. Nepreduzimanje konačnih mera za pripremu za najgori mogući scenario mogla bi biti naša najveća greška.

Ministarstvo odbrane je nedavno objavilo da je 28-godišnji padobranac poginuo tokom odbrambene probe u Ukrajini, što je Ministarstvo nazvalo "tragičnom nesrećom". Dr Basu je rekao da je incident "tragičan podsetnik da britanska podrška podrazumeva više od pružanja opreme".

-Mali broj stručnjaka radi sa ukrajinskim partnerima na odbrambenim sistemima, posebno u pružanju obuke, uključujući pomoć kao što su detektori zračenja, koji pomažu u zaštiti ne samo Ukrajine, već i njenih evropskih suseda u slučaju direktnog nuklearnog napada ili slučajnog curenja iz jednog od nuklearnih postrojenja zemlje, uključujući Černobilj, koja su bila pod direktnom vatrom tokom rata.

"MORAMO DA UNAPREDIMO IGRU U VELIKOJ BRITANIJI"

Profesor Glis se složio da je smrt bila "tragična", ali je istakao da po njegovom mišljenju, s obzirom na velike pretnje sa kojima se suočava Velika Britanija, "ne možemo sebi priuštiti da kao nacija budemo uništeni kada naši hrabri vojnici daju svoje živote u službi slobode. To je tragično i ne bi trebalo da bude neophodno, ali ne smemo biti uništeni. To implicira da bismo, ako dođe do gužve i budemo stacionirani u Ukrajini, nestali na prvi dašak pucnja. To nije odvraćanje".

-Moramo da unapredimo svoju igru u Velikoj Britaniji, dodao je, "i da pokažemo našu pravu moć sa našim najmodernijim oružjem i avionima", tokom važnih trenutaka poput državnih poseta.

(Blic/Miror)

