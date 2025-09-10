TRI DECENIJE OD NATO AGRESIJE NA SRPSKU: Ubijana i deca i vojnici

STRAŠNO je kada troje dece odgajite i izgubite u 15 dana. Ovo je izjavila u Istočnom Sarajevu Mirjana Galinac, majka prvih civilnih žrtava NATO agresije na Republiku Srpsku iz septembra 1995. godine, Radenka i Radmile Galinac. U Istočnom Sarajevu je juče obeležno tri decenije od početka NATO bombardovanja Srpske, a 9. septembra se u RS obeležava kao Dana sećanja na žrtve NATO bombardovanja.

Foto: Arhiva VN

Akciju protiv Srpske NATO je zvao "Namerna sila".

- Teško mi je kad sam videla šta se desilo sa mojom decom - rekla je Mirjana Galinac.

Inače, Radenko i Radmila Galinac poginuli su 9. septembra 1995. godine u bombardovanju mosta kod Srpskog Sarajeva, vraćajući se sa pomena bratu koji je stradao 15 dana ranije.

Zora Vuković, majka Borisa Vukovića koji je poginuo na vojnom releju u Mrkonjić Gradu prilikom NATO agresije na Srpsku, poručila je da se ne sme zaboraviti nijedna žrtva bombardovanja. Vukovićeva je rekla da joj je sin bio student Elektrotehnike i da je sa njim ubijen još jedan mladić kada je NATO avijacija bombardovala Kozaru i Mrkonjić Grad.

Onkološki pacijenti ONKOLOG Zdenka Gojković izjavila je da je tokom NATO bombardovanja RS 1995. i nakon toga porastao broj obolelih od malignih bolesti, na šta je uticalo prisustvo osiromašenog uranijuma u municiji. Postoje i podaci da su se ljudi sa bombardovanih područja češće obraćali lekaru zbog malignog tumora mozga. - Najveći je nedostatak što nemamo sporovedena merenja o zračenju - rekla je ona.

Dodala je da je to bio poslednji relej koji je bombardovala NATO avijacija dva dana pred prekid napada.

- Moja bol se ne može opisati. Sin je hteo da se oženi, doveo je devojku koja je bila trudna i nakon njegove pogibije 1996. rodila je devojčicu - ispričala je Vukovićeva.

Kaže da je sve to preživela zahvaljujući unuci i snahi koja sa njima i danas živi.

Uništavanje ZAMENIK predsedavajuće Saveta ministara Staša Košarac izjavio je da 10.000 tona eksploziva koje je NATO sručio na prostor RS govori o tome da je ova vojno-politička zločinačka organizacija imala potrebu da uništi Srpsku.

Prilikom NATO bombardovanja Srpske korišćena je municija sa osiromašenim uranijumom i ubijeno 47 pripadnika Vojske RS, sedam civila, a ranjeno više od 100 vojnika i teško povređen 21 civil. NATO snage su tokom 16 dana bombardovanja na teritoriju Srpske, od 9. do 27. septembra, izbacile više od 1.000 bombi, među kojima i rakete tipa "tomahavk", ukupne težine oko 10.000 tona eksploziva. Posledice bombardovanja stanovništvo sarajevsko-romanisjke regije oseća i danas.