ORBAN O NAPADU NA VENECUELU: Dolaze još teže i opasnije godine, liberalni svetski poredak se urušava
PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da smo u prvim danima ove godine dobili važan podsetnik da se liberalni svetski poredak urušava.
- Izbor predsednika SAD Donalda Trampa dao mu je završni udarac. Međutim, novi svet se još uvek stvara. Dolaze teže, nepredvidljivije, opasnije godine - rekao je Orban u objavi na Fejsbuku.
Prema njegovim rečima, mađarski narod će morati da izabere put u ovoj situaciji u aprilu ove godine, kada zemlju očekuju parlamentarni izbori, preneo je "Mađar nemzet".
- Jedan put vodi u ćorsokak u Briselu. To je ono što Tisa predstavlja. U zamenu za tapšanje po ramenu i imunitet, oni bi napravili kompromis sa Briselom i sproveli sve njihove zahteve. Kažu "da" ratu, finansiranju Ukrajine, naseljavanju migranata i rodnoj propagandi. Nasuprot tome, mi Mađarima nudimo put mira i bezbednosti - izjavio je Orban.
Kako kaže, ne želi da šalje mlade Mađare na front i ne želi da uništi zemlju i mađarsku ekonomiju.
- Imamo plan i nameru da Mađarsku učinimo pobednikom istorijskog doba koje je pred nama. Da bismo to uradili, pre svega, moramo ostati van rata. Za ovo tražimo ovlašćenje od mađarskog naroda 2026. godine - zaključio je Orban.
