ILIANI JE POTREBNA POMOĆ DOBRIH LJUDI SRBIJE: U oktobru mora na važnu operaciju u Austriju

MALENA Iliana Salonikios Kostić rođena je u Beogradu 26. novembra 2018. kao dugo željena i potpuno zdrava beba roditelja Maje i Nikosa. Nedelju dana kasnije, kako tvrdi njena mama, lekarskom greškom, dobila je sepsu, infekcija se proširila na mozak što je izazvalo višestruke komplikacije koje su uzrokovale hidrocefalus. Od tada traje borba za njen život, a sada joj je za operaciju u Salcburgu u Austriji, kod lekara - neurohirurga koji je prati od njenog osmog meseca, potrebno 38.550 evra. Njeni roditelji i porodica veruju u humane ljude i nadaju se da će taj iznos do oktobra biti sakupljen.

Foto: Privatna arhiva

- Iliana jeste na svet došla četrdest dana ranije jer je, kada sam bila u sedmom mesecu trudnoće, utvrđeno da ima proširenje krvnog suda na pupčanoj vrpci. Kada se rodila imala je dva kilograma, bila je dobro i dobila je ocenu 8/9. Sedam-osam dana po rođenju, zbog analiza koje su joj rađene dobija sepsu, infekcija je otišla na mozak dobila je hidrocefalus koji je otišao u progresivnu fazu - ispričala nam je Ilianina mama Maja Kostić.

Do osmog meseca ova hrabra devojčica je imala sedam operacija, od toga šest u Srbiji (u Tiršovoj i u Kliničkom centru Srbije na odeljenju neurohirurgije). One, međutim, nisu rešile njen problem, jer je bila sve vreme životno ugrožena. Posle magnetne rezonance, Maja odlučuje da potraži pomoć van granica naše zemlje i snimak šalje Univerzitetskoj klinici u Lajpcigu. Doktori su bili optimistični da mogu da reše Ilianin problem i pomognu joj da, posle osam meseci stalnog boravka po bolnicama, konačno ode kući.

Foto: Privatna arhiva PODRŠKA Iliana sa mamom Majom

- Ta sedma po redu operacija koja je obavljena u Lajpcigu, našoj ćerki je spasla život - nastavlja Maja. - Posle tronedeljnog posmatranja, Iliana je konačno mogla da se vrati kući.

ŽIRO-RAČUNI ZA POMOĆ ONI koji žele da pomognu da Iliana ode na operaciju u Salcburg, uplate mogu da obave na dinarski račun 160-0000000547470-70 ili na devizni 160-0054000029370-63 IBAN: RS35160005400002937063, SWIFT/BIC: DBDBRSBG.

Usledilo je mnogo truda njenih roditelja oko kontrola kod lekara, fizikalne, kinezi, hipo, muziko i hidroterapije, tretmani u hiperbaričnoj komori, rad sa defektologom, nabavke ortopedskih pomagala, lekova, suplemenata...

Foto: Privatna arhiva

- Prošle godine u oktobru imala je reviziju šanta u glavi, a potom u februaru operaciju desnog kuka jer su u luksaciji zbog nekretanja. Tri nedelje posle ove operacije došlo je do prestanka funkcije šanta u glavi, pa je hitno operisana, sve pod nadzorom njenog neurohirurga koji se u međuvremenu iz Nemačke preselio u Austriju. Sada u oktobru treba da joj se uradi i operacija levog kuka i za to nam je potrebno 38.550 evra. Da bi naše dete kvalitetnije živelo, mi nećemo prestati da se borimo - iskrena je Maja koja ne skriva veru i nadu da će žitelji Srbije još jednom pokazati dobrotu i humanost kao što su to činili i nebrojeno puta do sada.