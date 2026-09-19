NAJTEŽA BUNDEVA OPET IZ MAĐARSKE: Na „Danima ludaje“ u Kikindi uspešni i profesori iz Bačke Topole i porodica Jankov iz Čuruga (Foto)

Tibor Kokai, pčelar iz Mađarske, nepobediv je na manifestaciji „Dani ludaje“ u Kikindi, šestu godinu uzastopno pobedio sa najtežom bundevom, ovaj put teškom 559 kilograma.

Foto: R. Šegrt

Kokai je prezadovoljan, jer je nadmašio konkurenciju, ali ne i samog sebe, jer još drži rekord ovog takmičenja sa tikovom od čak 865,5 kilograma.

- Moj cilj je da proizvedem bundevu težu od rekordne. Najteža tikva u svetu ima oko 1.300 kilograma i mislim da ne mogu da se približim tome, ali mi je želja da, možda, odgojim još jednu težu od mog rekorda sa „Dana ludaje“ – kaže Kokai.

Pčelar i ugrajivač bundeva iz mesta Sent Marton rado dolazi u Kikindu, voli da osvaja nagrade, ali kaže da mu cilj nije novac za prvo mesto već dobra atmosfera ove manifestacije.

- Nagrada od 120.000 dinara neće pokriti sve troškove mog dolaska u Srbiju, ali novac mi nije u prvom planu. Sa ovom bundevom iću ću i na neka druga takmičenja u Mađarskoj, kako bi nadomestio potrošeno. Kod nas, ipak, nema ovako velike i lepe manifestacije u čast bundeva kao u Kikindi - opisao je Tibor Kokai, nedostižni šampion kikindskih „Dana ludaje“.

Foto: R. Šegrt Profesori iz Bačke Topole

Trijumf na ovom jedinstvenom takmičenju u zemlji, koje je održano 41. put, zabeležila je i Srednja poljoprivredna škola iz Bačke Topole, kojoj su profesori doneli drugo i treće mesto u proizvodnji najtežih ludaja. Tikve su gajili na školskoj ekonomiji, zajedno sa đacima. Srebrna bundeva imala je 278, a bronzana 208,5 kilograma.

- Novac od nagrada i pehari pripadaju školi, pa će direktor odlučiti kako će biti potrošena suma od 140.000 dinara, jer smo za drugo mesto osvojili 80.000, a za treće 60.000 dinara. Zadovoljni smo uspehom i ponosni smo na svoje đake – otkrili su nam profesori Tamaš Pece i Deže Brindza.

U uzgajanju najdužih tikava pobedio je Dušan Jankov iz Čuruga, a plodom od 275 centimetara. Drugo mesto, sa ludajom dugom samo centimetar manje, osvojila je njegova ujna Snežena Vidrić iz Elemira, a treća je bila Dušanova supruga Jelena, čija je ludaja duga 259 centimetara. Sve bundeve uzgajane su na imanju Jankovih.

- Mnogo kockica treba da se složi da bi se pstigao dobar rezultat, ali treba i znanja, iskustva, motivacije i malo novca – rekao je Jankov.

Organizatori „ Dana ludaje“ su Turistička organizacija i Grad Kikinda i ovo je zvanično jedna od najboljih turističkih manifestacija u Srbiji koja traje četiri dana, sa celodnevnim raznovrsnim programom. Počela je u četvrtak, a završava se u nedelju.