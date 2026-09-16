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LET U NEZABORAV PILOTA ĐURIĆA: U štampi knjiga Mladena Stevića o komandantu 241. lovačke eskadrile (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

16. 09. 2026. u 17:28

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MLADEN Stević, kapetan prve klase u penziji, pripremio je za štampu svoju petu knjigu „Let u nezaborav –potpukovnik Života Đurić“, želeći da zaokruži priču o dešavanjima iz različitih perioda istorije Srbije u kojima su važnu ulogu imali i junaci iz Paraćina i okoline.

ЛЕТ У НЕЗАБОРАВ ПИЛОТА ЂУРИЋА: У штампи књига Младена Стевића о команданту 241. ловачке ескадриле (ФОТО)

Foto: Z. Rašić

U pitanju je komandant 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile "Tigrovi" koji je  25. marta 1999. godine, dan nakon početka NATO agresije na SRJ, poginuo na ratnom zadatku tokom dejstva na uporište terorističke OVK u opštini Glogovac na prostoru Kosova i Metohije. Tada major, posthumno odlikovan u potpukovnika, pilot Đurić (1963-1999), čije je rodno mesto selo Davidovac, kod Paraćina,  postaje tako prva žrtva našeg ratnog vazduhoplovstva.

- Čovek sa srcem Srbina, častan oficir, pilot borbene avijacije i borac dostojan divljenja, major Đurić učinio je ono za šta je bio školovan, obučavan i za šta je dao zakletvu – branio je slobodu i čast svoje otadžbine. Kao dete plavih visina, rastao je kraj sportskog aerodroma u svom Davidovcu i sanjao o životu vojnog pilota... Na kraju, hrabri i otadžbini odan pilot, suprug i otac dvoje dece, svojim letom u nezaborav obavezao nas je da čuvamo istinu o junaštvu, časti i ljubavi prema otadžbini. Svojim podvigom ispisao je najlepše stranice patriotizma – kaže autor knjige koja uskoro izlazi iz štampe, Mladen Stević.

Izvor: Vikimedia

pilot Života Đurić

Na blizu 300 stranica rukopis sadrži sistematski i brižno sakupljene i obrađene podatke o Đurićevom životu. Od najranijeg detinjstva, školovanja u Davidovcu i Paraćinu u OŠ „Stevan Jakovljević“, preko vojnog obrazovanja, napredovanja u karijeri i unapređenja, do učešće u ratu 1999. i junačke pogibije. Stević je dao i osvrt na zbivanja i na satanizaciju srpskog naroda tokom devedesetih, do NATO bombardovanja. 

- Tu je i osvrt tadašnjeg komandanta Ratnog vazduhoplovstva  o učešću naših pilota, pa i o učešću Živote Đurića u ratu. On je poginuo 25. marta, a tri dana kasnije je sahranjen u rodnom selu. Bio sam komandir počasnog voda tokom njegovog ispraćaja uz državne i vojne počasti i to mi je bio jedan od motiva za pisanje ove knjige  - ističe sagovornik „Novosti“. Napominje da knjiga pored biografskih podataka sadrži i sećanja na pilota Đurića, deo o spomen obeležjima njemu posvećenim, kao i priloge iz njegovog dosijea do kojih je došao zahvaljujući 98. vazduhoplovnoj brigadi iz Kraljeva, u okviru koje je bila njegova eskadrila.

Foto: Фото: З. Рашић

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Knjiga, sa čijim će detaljima javnost moći uskoro da se upozna sadrži i materijale objavljivane nakon Đurićeve pogibije, sada sistematizovane na jednom mestu. Materijal o ovom srpskom i paraćinskom pilotu autor je pripremao godinu i po dana, uz saglasnost Đurićeve porodice.

Knjigu potpisuju  Narodna biblioteka „Dr Vićentije Rakić“ i UG „General Ilija Gojković“.

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