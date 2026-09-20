NAJBOLJE ORGANSKO ĐUBRIVO: Iskusni baštovani znaju šta obožava njihovo povrće

NAJBOLjE organsko đubrivo za koje samo iskusni baštovani znaju čini čuda u povrtnoj bašti.

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Prvo prirodno đubrivo: Mleko ili surutka sa cimetom

Jedan od najjednostavnijih recepata za prihranu zasniva se na mleku ili još bolje – surutki. Surutka je bogata kalcijumom, kalijumom, magnezijumom i fosforom, pa može doprineti boljem razvoju biljaka.

Cimet se dodaje zbog svojih prirodnih svojstava i karakterističnog mirisa, koji može pomoći u odbijanju pojedinih štetočina. Ipak, važno je naglasiti da cimet nije zamena za ozbiljnu zaštitu biljaka ukoliko je došlo do većeg napada bolesti ili insekata.

Ova prihrana najbolje funkcioniše kao blaga podrška biljkama koje pokazuju prve znake umora, ali još nisu ozbiljno oštećene.

Kako pripremiti mlečno đubrivo?

Potrebno je:

1 litar surutke ili mleka

9 litara vode

2 kašičice mlevenog cimeta

10 kapi joda (opciono)

U kantu od 10 litara sipajte surutku ili mleko, dodajte vodu i cimet, a zatim dobro promešajte. Ukoliko koristite jod, dodajte najviše deset kapi, jer veće količine mogu oštetiti biljke.

Rastvor je najbolje upotrebiti odmah nakon pripreme.

Kako se koristi?

Za jednu biljku potrebno je između pola i jednog litra rastvora, u zavisnosti od njene veličine.

Prihrana se primenjuje direktno u zoni korena, kada je zemljište blago vlažno. Preporučuje se da se rastvor ne prska po lišću i plodovima, naročito kod paradajza i krastavaca, jer ostaci mleka na listovima mogu podstaći razvoj gljivičnih oboljenja tokom vlažnog vremena.

Dovoljno je koristiti ovu prihranu jednom u dve nedelje.

Kada izbegavati mlečnu prihranu?

Postoje situacije kada ovu vrstu đubriva ne treba koristiti:

nakon obilnih kiša i na previše vlažnom zemljištu;

u manjim saksijama gde se hranljive materije brzo nagomilavaju;

ukoliko imate problem sa mravima, osama ili drugim insektima koje mogu privući ostaci mleka.

Drugo prirodno đubrivo: Infuzija od koprive

Kopriva je od davnina poznata kao jedna od najvrednijih biljaka za prirodnu prihranu bašte. Bogata je mineralima i organskim jedinjenjima koja mogu doprineti boljem rastu i vitalnosti biljaka.

Ovaj prirodni preparat može se koristiti za zalivanje korena ili kao blago folijarno prskanje.

Kako napraviti infuziju od koprive?

Potrebno je:

sveža kopriva

topla voda

Kantu napunite koprivom do jedne četvrtine zapremine. Prelijte toplom vodom i ostavite da odstoji jedan do dva dana.

Nakon toga procedite tečnost kroz gazu ili sitnu cediljku.

Dobijeni koncentrat razblažite tako što ćete jedan deo infuzije pomešati sa deset delova vode.

Na taj način dobićete dovoljno blag rastvor koji je bezbedan za većinu biljaka.

Kako koristiti infuziju od koprive?

Infuzija se može koristiti za:

zalivanje korena;

blago prskanje lišća.

Najbolje je tretmane obavljati rano ujutru ili uveče, kada nema jakog sunca.

Prihrana se može primenjivati jednom na sedam do četrnaest dana.

Kod osetljivijih biljaka preporučljivo je prvo isprobati rastvor na manjoj površini i pratiti reakciju.

Kojim biljkama najviše odgovaraju ova đubriva?

Prirodna prihrana od mleka i koprive posebno može koristiti:

paradajzu,

paprici,

krastavcima,

tikvicama,

bundevama,

patlidžanu,

većini cvetnica.

Kod lisnatog povrća i začinskog bilja preporučuje se opreznija upotreba, naročito ako se listovi koriste neposredno za ishranu.

Ne očekujte čuda preko noći

Iako prirodna đubriva mogu biti veoma korisna, ona nisu čarobno rešenje za sve probleme u bašti. Nijedna infuzija, surutka ili domaći preparat ne može nadoknaditi nedostatak vode, sunčeve svetlosti, kvalitetnog zemljišta ili zdravog korenovog sistema.

Ako paradajz napadne plamenjača, krastavci venu od vrućine ili paprika raste u previše vlažnom zemljištu, potrebno je prvo otkloniti uzrok problema.

Prirodna đubriva treba posmatrati kao dodatnu podršku koja pomaže biljkama da lakše prebrode stresne periode i održe dobru kondiciju tokom sezone.

Kada se pravilno koriste, domaća đubriva od surutke, mleka, cimeta i koprive mogu biti jeftin i praktičan dodatak nezi bašte, pomažući biljkama da ostanu zdrave, snažne i produktivne tokom najtoplijeg dela godine.

(Alo)