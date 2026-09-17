SRPSKI JURIŠ ODLUČIO VELIKI RAT: Pre 108 godina naša vojska bici probila poslednju i najsnažniju liniju okupatora na Solunskom frontu

PROBOJ Solunskog fronta nije jedan datum i jedna bitka iako ga, posle 108 godina od 17. septembra 1918. kada su srpski vojnici u Dobropoljskoj bici probili i poslednju, najsnažniju liniju odbrane bugarsko-nemačkih okupatora - surova istoriografija često svodi na jednu ili dve rečenice.

vikipedija

Dve godine su Srbi vodili rovovski rat ispod Kajmakčalana, čekajući sve vreme komandu za juriš u Srbiju i ona je stigla 15. septembra 1918. Samo dva dana kasnije pod nezadrživim naletom srpske vojske 17. septembra bugarske jedinice, do tada vrlo uporne i nemilosrdne u odbrani, počele su masovno da beže. Bila je to najava brze kapitulacije zbog koje će i nemački generalštab priznati poraz i zatražiti primirje.

Lavinu događaja koji će promeniti svet pokrenuli su srpski vojnici koji su odlučili da se vrate u otadžbinu ili da umru pokušavajući da to urade.

vikipedija

- Ja sam samo jedan broj u masi od stotine hiljada ljudi koji od juče imaju istu neizvesnu sudbinu, koja se kreće između krsta od drveta i krsta od emajla, koji isto polažu veliki ispit i koji u strahu i oduševljenju očekuju ostvarenje svoje velike nade: otvoriti put kući... Dve godine čekamo mi ovaj dan, ovaj sat i uskoro i minut kada ću dići uvis ruku i spustiti je ispred sebe kao putokaz ka onom vrhu pred nama koji je još sav u dimu i plamenu. Za nama stoji večnost rovovskog rata... Za nas je ovo poslednji juriš u ovom okamenjenom svetu Moglenskih planina. To je za nas konačno, kao dan Strašnoga suda - zapisao je poručnik Stanislav Krakov, ratni heroj, novinar i pisac pred srpski juriš dug dva dana koji je odlučio Veliki rat.

Njemu je prethodila celodnevna artiljerijska priprema, bombardovanje bugarskih i nemačkih položaja sa ciljem da se naprave prolazi za pešadiju u beskonačnim preprekama od bodljikave žice, neutrališu njihove baterije koje pokrivaju front i da se spreči ulazak pojačanja u zonu borbenih dejstava. Uspeh je bio polovičan, prepreke su delimično uništene, ali artiljerija je ostala nedirnuta. Sudbinu bitke morala je da odluči pešadija.

vikipedija

- Bombardovanje je tutnjalo celog dana, a planine su odjekivale i vraćale eho u dolinu Moglenice, koja je pretvorena u pakao od buke... Neprijateljski odgovor bio je slab tokom celog prepodneva, ali je pred sumrak počeo da bombarduje pozadinsku zonu francusko-srpskog rasporeda. Da je većina njegovih baterija i dalje bila netaknuta, dokazala je i jačina njegove baražne vatre narednog jutra, 15. septembra u 5.30, kada su trupe srpske Druge armije u polumraku pre svitanja izašle iz svojih rovova i krenule u juriš - zapisao je veteran Velikog rata ser Siril Bentam Fols (1888-1971), istaknuti britanski vojni istoričar, novinar i profesor.

Srpski vojnici su jurnuli u otadžbinu kroz bugarsko-nemački artiljerijski baraž.

vikipedija

- Na čitavom frontu naše armije hiljade naših ljudi polazi u ovom trenutku na juriš. Samo četiri ili pet, možda i deset sekundi tišine u kojoj se čuje kotrljanje kamenja ispod teških vojničkih cokula, zveka čuturica koje udaraju o male ašove, kundake i potmuli eho bitke na Sokolu. Potom sve leti uvis. Mi smo vojska fantoma koja je zašla u avetinjsku šumu mrtvih borova. U fijuku, urlanju, gustom dimu, vulkanskim erupcijama i smradu sumpora - dolazi pakao. Teške granate bugarskih haubica padaju kao sa neba, bacaju uvis okamenjeno drveće i ljudska tela koja se parčaju u vazduhu. Ni oborena stabla, ni strmi nagib, ni iščupane stene, ni teška ratna sprema ne usporavaju naš nalet. Ni znaka kolebanja. Kao da ova smrt za druge dolazi. Moji su ljudi u dimu samo postali manji, uvučeni u sebe i pognute glave jure napred - opisao je Krakov.

Proboj fronta trebalo je da izvrši francuska 17. kolonijalna divizija na desnom krilu, sa zadatkom da zauzme visove Kravički kamen, Kravicu i Goljak, a na levom krilu nastupala je francuska 122. divizija, čiji je cilj bio zauzimanje visova Dobrog polja i Sokola. Desno od 17. kolonijalne divizije nalazila se srpska Šumadijska divizija sa zadatkom da štiti njeno napredovanje istovremenim jurišem na Vetrenik i zauzimanjem visova severno od njega. Sudbinu bitke su ipak odlučili srpski vojnici.

- Južna padina bila je toliko strma da se položaju moglo prići i napasti samo sa bokova, vijugavim stazama. Na zapadnoj padini Vetrenika Srbi su se popeli pravo na Kotu 1570 i zauzeli je, zarobivši 300 neprijateljskih vojnika i šest topova - beleži Fols.

vikipedija

Napredovanje francuskih trupa zaustavljeno je snažnim bugarskim protivnapadom.

- Uspeh cele operacije nakratko je visio o koncu. Ipak, neprijatelj je odbačen... Šumadijska divizija je zauzela Borovu čuku (koja je zapravo bila jedan od francuskih ciljeva) i time eliminisala neugodno mitraljesko gnezdo na boku. Oko 15:45 časova, bataljon 54. kolonijalnog puka, ponovo uz pomoć trupa Šumadijske divizije, zauzeo je jurišem Kravički kamen. Ova intervencija srpske Šumadijske divizije bila je toliko ključna da je brigadni general Planket, predstavnik britanskog generalštaba pri srpskim armijama, u svom izveštaju Ministarstvu rata napisao: "Verovatno je da bi, da su bile dostupne samo trupe iz zapadne Evrope, napad u ovoj fazi splasnuo i čitava ofanziva pretrpela neuspeh, baš kao u proleće 1917. godine" - svedoči Fols.

Oko strateški važnog vrha Sokol vodile su se ceo dan ogorčene borbe i na kraju su ga vojnici srpske Prve armije osvojili u noćnom jurišu. Druga armija je već grabila napred.

vikipedija

- Vojvoda Stepanović nije čekao zauzimanje Sokola. Svoje divizije namenjene za gonjenje potisnuo je odmah iza leđa dveju francuskih jurišnih divizija, i u 18 časova one su počele da prolaze kroz njihove redove. Dramatičnost scene - gde trupe jedne nacije napreduju kroz proboj koji su napravili vojnici njihove saveznice - bila je pojačana činjenicom da se državna granica ovde poklapala sa položajima koje su Francuzi zauzeli na juriš. To je duboko ganulo srpske vojnike. Dok su prolazili kroz jurišne divizije i istovremeno stupali na tlo sopstvene domovine, oni su izlazili iz stroja da bi se rukovali i grlili sa francuskim vojnicima - zapisao je Fols.

Najteže borbe 16. septembra vodile su se oko dominantnih visova Kozjaka i Ljubinice.

- U 19 časova Bugari na Kozjaku i Ljubinici su iznenada popustili, a katastrofa je izbegnuta samo zahvaljujući dolasku 13. saksonskog rezervnog jagerskog (lovačkog) bataljona severno od Kozjaka... Tokom noći, ne samo Kozjak već i čitava bugarska druga odbrambena linija od tog mesta pa sve do Crne reke pala je u ruke Srba. Na grebenu severno od Kozjaka vodile su se žestoke borbe pre svitanja 17. septembra, pri čemu su saksonski jageri hrabro protivnapadali i povukli se tek u 5:30 ujutru, kada su se Bugari sa njihove obe strane već bili povukli... Tokom noći 17. septembra i u toku narednog prepodneva bugarska linija se povukla iza potoka Belašnica od njegovog ušća u Crnu reku do Mrežečka, a odatle prema planini Dzena... Na bugarske trupe, utučene, premorene i u nekim slučajevima pobunjene, više se nije moglo osloniti. Francuski istoričari s pravom smatraju da se bitka proboja, Bitka na Dobrom polju, završila u noć 17. septembra 1918. godine... Savezničko napredovanje se od tog trenutka može prikladno opisati kao gonjenje - zaključio je Fols.

VAŽNI ZAPISI SER SIRILA FOLSA

SER Siril Fols je 16 godina (1923-1939) radio u Istorijskom odeljenju Komiteta carske odbrane, gde je bio zadužen za istraživanje arhiva i pisanje zvanične državne istorije Prvog svetskog rata. Njegov glavni zadatak bio je rad na obimnim tomovima koji su pokrivali vojne operacije na Bliskom istoku i u Makedoniji (Solunski front). Tokom Drugog svetskog rata (1939-1945), Fols je nasledio čuvenog kapetana B. H. Lidl Harta na mestu glavnog vojnog dopisnika prestižnog londonskog lista Tajms. Od 1946. do 1953. držao je prestižnu Katedru za vojnu istoriju na Univerzitetu u Oksfordu. Zbog ogromnog doprinosa istoriografiji, odlikovan je titulom zapovednika Reda Britanske imperije 1967. godine.