LJUBIVOJE STAROM FIJAKERU DAO ELEKTRIČNO SRCE: Mašinski inženjer iz Beograda, na "vozilu" iz porodičnog nasleđa spojio dva veka

FIJAKER sa drvenim točkovima, fenjerima, visokim sedištem, linijama stare kočije i likom koji priziva vreme kada je Beograd odzvanjao potkovicama izgleda kao da ne planira "put u budućnost". Ali onda se pokrene, bez konja i buke motora, samo tiho krene - na struju. Iza tog neobičnog spoja dva veka stoji Ljubivoje Todorović, diplomirani mašinski inženjer koji ni u 83. godini ne pristaje da staro proglasi prevaziđenim samo zato što nije novo.

Foto: D. Milovanović

Stari fijaker dobio je elektromotor, savremenu bateriju i električni pogon. Spolja je ostao ono što je bio, a iznutra je postao vozilo iz 21. veka. I upravo je u tome cela Todorovićeva filozofija: prošlost ne treba rušiti da bi stigla budućnost.

- Tu ima i starog i novog. Tehnički danas to nije nikakav problem. Nova tehnika razvijena je do savršenstva i praktično je prilagođena tako da možete da kupite ono što vam je potrebno i da ga uklopite - kaže Todorović za "Novosti".

Još sredinom devedesetih, priča nam, u Beogradu se govorilo o mogućnosti njihove proizvodnje. Seća se skupa na Sajmu automobila i kolege inženjera koji je godinama radio u jednom poznatom automobilskom brendu i govorio o električnom automobilu kao nečemu što dolazi.

- Smejali su nam se. To je bilo 1996. ili 1997. godine. Izašli smo odatle razočarani - priseća se Ljubivoje.

Ono što je tada mnogima zvučalo kao fantazija, tri decenije kasnije postalo je svakodnevica. Tehnologija je stigla tamo gde je nekada postojala samo ideja. Baterije su postale manje i moćnije, elektromotori dostupniji, a delovi koji su nekada zahtevali čitave sisteme danas mogu da se uklope u konstrukciju neuporedivo jednostavnije. Ljubivoje je čekao vreme u kojem će ideja moći da postane stvarnost.

A za osnovu svog projekta nije izabrao novo vozilo. Izabrao je ono koje je već imalo svoj život, svoje godine i svoju priču.Fijaker koji je deo porodičnog nasleđa. Tu, možda, počinje najlepši deo njegove priče. Ono pored čega bi neko drugi prošao i video starudiju, Ljubivoje je pogledao očima inženjera. Ali i čoveka koji zna da predmet nije samo drvo, metal i točkovi ako iza njega postoji istorija.

- Fijaker je obnovljen, a umesto konja dobio je elektromotor snage tri kilovata. Ugrađeni su savremeni akumulatori i potrebna elektrooprema, ali je ideja bila da tehnologija ne proguta njegovu starinu. Da čovek, kada ga pogleda, prvo vidi fijaker, a tek kada krene da shvati da pred sobom ima nešto sasvim drugo - kaže Todorović.

Njegova zamisao ide i dalje. Od ovakvih kočija mogao bi, kaže, da nastane mali turistički voz, atrakcija koja bi gostima grada ponudila vožnju kroz Beograd u vozilu čiji izgled pripada jednom vremenu, a pogon drugom.

I upravo sada Ljubivoje postaje najglasniji.

Ne kada priča o snazi motora, akumulatorima ili reduktorima, već kada govori o tome zašto smo tako lako spremni da se odreknemo sopstvene tradicije.

- U Portugaliji se voze, u Briselu se voze, ima ih i drugde. A kod nas kao da je sramota. Nema čega da se stidimo. Ni mladi ni stari. To je tradicija - kaže naš sagovornik.

Za njega fijaker nije kostimografija. Kada želi da objasni zašto takvo vozilo pripada i današnjem Beogradu, ne poseže za tehničkim crtežima nego za slikama iz istorije.

- Gledate stare filmove, Nikola Pašić ide kod kralja i vozi se ovako. I nije ga sramota - govori Todorović.

Nije napravljen da juri BRZINA ovog fijakera je ograničena na oko osam kilometara na čas u vožnji napred i pet ako se vozi unazad. Može on i više, ali sada je tako - objašnjava Ljubivoje. Jer, ovo vozilo nije napravljeno da juri. Njegova budućnost, kako je Todorović zamišlja, nije među automobilima koji se probijaju kroz gradske gužve. On ga vidi tamo gde čovek ima vremena da zastane i pogleda: u turističkim i pešačkim zonama, na Kalemegdanu, u centru Beograda, uz šetališta i na mestima na kojima bi jedan ovakav fijaker mogao da bude više od prevoznog sredstva.

Zato ono što je Ljubivoje Todorović napravio nije samo stari fijaker na struju. U njemu se, na nekoliko metara drveta, metala, žica i baterija, sreću tri vremena: ono u kojem su ga vukli konji, ono u kojem je čovek poželeo da ih zameni motorom i ovo današnje, u kojem se svet vraća tihom električnom pogonu.

Sa 83 godine, Todorović ne želi da njegov fijaker stoji pokriven i čeka da ga neko jednog dana proglasi eksponatom. Želi da se vozi. Da njime prolaze ljudi. Da deca pitaju šta je to, stariji da se sete kako je nekada izgledalo, a turisti iz Beograda da ponesu nesvakidašnju uspomenu.