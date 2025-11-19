UKROVILI "BRATSKU KUĆU": Još jedan građevinski poduhvat Srba u Plavnu kod Knina (FOTO)

ŠTA su letos najavili, Plavanjci su i ispunili: ozidali su i crepom pokrili novu "Bratsku kuću". Ko god od njih je mogao, minulog vikenda je došao u svoje rodno Plavno kod Knina da sa onima koji u njemu žive obeleže još jedan zajednički građevinski poduhvat u selu iz kog je većina žitelja otišla pred zlim ljudima u zla vremena, avgusta 1995. godine tokom "Oluje", zločinačke akcije hrvatske vojske i policije potpomognute od SAD.

Foto: Miloš Rusić/Privatna arhiva

Mnogi Srbi iz Plavna tada su utočište našli u Srbiji i širom sveta, ali im je srce i dan-danas u prelepom, pitomom selu na zaravni gde se "rukuju" Dinara i Velebit. Žive daleko, a Plavno pomažu, za sve što je potrebno da život u njemu ne utihne, da znamenita njegova istorija ne bude zaboravljena.

- Sve što smo do sada uradili, pa i ova nova "Bratska kuća", izgrađeno je dobrovoljnim prilozima i radom naših Plavanjaca - kaže Miloš Rusić za "Novosti". - Ovaj objekat ima 100 kvadrata, ozidan je i pokriven za svega dva meseca. Ima naravno još mnogo posla: da se dovedu voda i struja, da se postave sanitarije, da se omalteriše i završi fina izrada prostorija. Ali polako. Sve što se započne, završiće se. Važno je da smo se okupili i obeležili završetak jedne faze radova, pa ćemo nastaviti.

Foto: Miloš Rusić/Privatna arhiva "Mlađa" Crkva u Plavnu kod koje je "Bratska kuća"

"Bratska kuća" podignuta je kod manje, "mlađe" Crkve u Plavnu čija je hramovna slava Đurđic, pa su Plavanjci posle službe na taj praznik, prigodno i uz slavski ručak označili kraj ovosezonskih važnih radova.

Foto: Miloš Rusić/Privatna arhiva "Bratsku kuću" čeka još radova ali najvažnije je da je pokrivena

- Ovo je samo jedan od važnih poduhvata koje smo sproveli u delo poslednjih godina. U centru Plavna, na mestu stare škole, nedaleko od velikog Hrama Svetog Đurđa, podignutog 1618. godine, već smo ukrovili veliki Kulturni centar. Za godinu, na temelju dimenzija 10 sa 25 metara, podigli smo ga, pokrili, uveli vodu, nabavili deo nameštaja neophodnog za okupljanja. U prizemlju je velika sala, a na spratu sobe da oni koji još nisu obnovili svoje kuće, imaju gde da prenoće. Okupljamo se često, za Spasovdan ove godine bilo nas je više od 700, a u avgustu bude kao nekad... - kaže Rusić.

MUZEJ U ČAST DOSITEJA IDEJA da staru "Bratsku kuću", gde je Dositej učiteljevao i stvarao, obnovimo i pretvorimo u Dositejev muzej, potekla je od Milorada S. Kuraice, rodom iz Plavna koji živi u Subotici. On je i autor postavke, a projekat obnove, uz blagoslov vladike Nikodima, radili su dr Marko Sinobad iz Knina i arhitekta Krešo Petković iz Šibenika. Uređenje Muzeja finansijski su pomogli Plavanjci i njihovi potomci iz celog sveta - kaže Miloš Rusić.

Plavanjci s ponosom uvek podsećaju da je prvi učitelj u Plavnu bio Dositej Obradović. Njemu u čast, staru "Bratsku kuću" kod Crkve Svetog Đurđa, pretvorili su u Muzej, jer je u toj prizemnoj, kamenoj kućici Dositej živio i meštane podučavao osnovama pismenosti. U Plavno je došao 1769. i tu radio i stvarao gotovo dve godine.

U toj kući je napisao i "Ižicu", a aprila 1770. s grčkog počeo je da prevodi "Hristojitije". Osim toga, za vreme boravka u Plavnu, obišao je najveće srpske svetinje u Dalmaciji: manastire Dragović, Krka i Krupa.