ČUDESNI PLES MALE EMILIJE: Devojčica iz Niša osvojila dva zlat i srebro na takmičenju u Zagrebu

MEĐU više od 3.000 plesača iz cele Evrope, na takmičenju EuropeanChampionship Winter Zagreb, održanom nedavno u glavnom gradu Hrvatske, posebno se izdvojila Emilija Stevanović iz Niša, članica Teatro dancestudija. Ova devojčica od 11 godina osvojila je dve zlatne medalje, i tou kategorijama savremeni ples i mjuzikl, dok je u disciplini šou denszauzela drugo mesto. To joj je donelo i plasman na gala veče, rezervisano za dvadeset najuspešnijih i najzapaženijih izvođača.

FOTO: Privatna arhiva

Takmičenje, koje se odvijalo u okviru International Dance Opena, okupilo je plesne škole i studije iz više evropskih zemalja, a nastupi su ocenjivani kroz tehničku izvedbu, umetnički utisak i scensku uverljivost. Emilija je tokom sva tri nastupa pokazala sigurnost, preciznost i izraženu scensku koncentraciju. Koreograf je bio Nikola Korać iz Beograda, a njen trener u Nišu profesor Romina Herodek.

- Emilija se godinu dana pripremala za ovaj nastup, tako da je očekivala uspeh - kaže nam njena mama Aleksandra Stevanović, inače vlasnica Teatro dance studija. - U oktobru je na takmičenju na ostrvu Pag takođe bila prva u obe kategorije. Ipak, ovog puta konkurencija je zaista bila velika. Emilija se takmičila sa vrhunskim plesačima iz Nemačke, Moldavije, Ukrajine, Slovenije. Bilo je to neverovatno iskustvo.

FOTO: Privatna arhiva

Još zlatnih medalja NA Gala veče se plasirala i grupa devojčica uzrasta do 10 godina, takođe iz ovog studija, koje su osvojile prvo mesto u svojoj kategoriji sa koreografijom Mamma Mia. Zlatne medalje na takmičenju su osvojile i učenice ovog kluba Kristina Stevanović, Iskra Lukić i Milica Mitić, dok je Sofija Ranđelović dobila srebrnu medalju na evropskom šampionatu u plesu.

Ova devojčica je talenat za ples pokazala još kad je imala tri godine.

- Tada nismo mogli da je upišemo u baletsku školu, jer je bila baš mala - kaže Aleksandra. - Krenula je kad je napunila četiri godine u jedan plesni klub. To je trajalo kratko.

FOTO: Privatna arhiva

Aleksandra kaže da je otvorila klub baš zbog Emilije koja sada ide u državnu školu "Lujo Davičo" u Beogradu.

- Emilija je zaista postigla veliki uspeh, pre pet godina je postala državni prvak u modernom baletu - kaže njena mama. - Ona se bavila studijskim plesom, ali Niš nema kapaciteta da isprati njen uspeh. Osnovala sam klub da pomognem i drugim talentovanim igračima da dobiju šansu da idu svuda gde ide i moje dete. Sada imamo više od 200 članova.

Iza Emilije stoji tim koji veruje i stvara magiju koju ona prenosi na sceni.

- Još je mala. Takmiči se u dečjoj kategoriji - kaže Aleksandra. - Imamo mnogo obaveza i suprug i ja, ali nam nije teško. Tamo gde su ples, igra i umetnost uvek je lepo. Trudimo se da Emiliji obezbedimo normalno detinjstvo. Ona mnogo radi, ali i dalje pleše sa istom radošću kao na početku. To nam je najvažnije. Uspesi dođu i prođu, ali ljubav prema igri ostaje. Iako je mlada, već pokazuje disciplinu i upornost koja se retko sreće.