ČUDESNI PLES MALE EMILIJE: Devojčica iz Niša osvojila dva zlat i srebro na takmičenju u Zagrebu
MEĐU više od 3.000 plesača iz cele Evrope, na takmičenju EuropeanChampionship Winter Zagreb, održanom nedavno u glavnom gradu Hrvatske, posebno se izdvojila Emilija Stevanović iz Niša, članica Teatro dancestudija. Ova devojčica od 11 godina osvojila je dve zlatne medalje, i tou kategorijama savremeni ples i mjuzikl, dok je u disciplini šou denszauzela drugo mesto. To joj je donelo i plasman na gala veče, rezervisano za dvadeset najuspešnijih i najzapaženijih izvođača.
Takmičenje, koje se odvijalo u okviru International Dance Opena, okupilo je plesne škole i studije iz više evropskih zemalja, a nastupi su ocenjivani kroz tehničku izvedbu, umetnički utisak i scensku uverljivost. Emilija je tokom sva tri nastupa pokazala sigurnost, preciznost i izraženu scensku koncentraciju. Koreograf je bio Nikola Korać iz Beograda, a njen trener u Nišu profesor Romina Herodek.
- Emilija se godinu dana pripremala za ovaj nastup, tako da je očekivala uspeh - kaže nam njena mama Aleksandra Stevanović, inače vlasnica Teatro dance studija. - U oktobru je na takmičenju na ostrvu Pag takođe bila prva u obe kategorije. Ipak, ovog puta konkurencija je zaista bila velika. Emilija se takmičila sa vrhunskim plesačima iz Nemačke, Moldavije, Ukrajine, Slovenije. Bilo je to neverovatno iskustvo.
Još zlatnih medalja
NA Gala veče se plasirala i grupa devojčica uzrasta do 10 godina, takođe iz ovog studija, koje su osvojile prvo mesto u svojoj kategoriji sa koreografijom Mamma Mia. Zlatne medalje na takmičenju su osvojile i učenice ovog kluba Kristina Stevanović, Iskra Lukić i Milica Mitić, dok je Sofija Ranđelović dobila srebrnu medalju na evropskom šampionatu u plesu.
Ova devojčica je talenat za ples pokazala još kad je imala tri godine.
- Tada nismo mogli da je upišemo u baletsku školu, jer je bila baš mala - kaže Aleksandra. - Krenula je kad je napunila četiri godine u jedan plesni klub. To je trajalo kratko.
Aleksandra kaže da je otvorila klub baš zbog Emilije koja sada ide u državnu školu "Lujo Davičo" u Beogradu.
- Emilija je zaista postigla veliki uspeh, pre pet godina je postala državni prvak u modernom baletu - kaže njena mama. - Ona se bavila studijskim plesom, ali Niš nema kapaciteta da isprati njen uspeh. Osnovala sam klub da pomognem i drugim talentovanim igračima da dobiju šansu da idu svuda gde ide i moje dete. Sada imamo više od 200 članova.
Iza Emilije stoji tim koji veruje i stvara magiju koju ona prenosi na sceni.
- Još je mala. Takmiči se u dečjoj kategoriji - kaže Aleksandra. - Imamo mnogo obaveza i suprug i ja, ali nam nije teško. Tamo gde su ples, igra i umetnost uvek je lepo. Trudimo se da Emiliji obezbedimo normalno detinjstvo. Ona mnogo radi, ali i dalje pleše sa istom radošću kao na početku. To nam je najvažnije. Uspesi dođu i prođu, ali ljubav prema igri ostaje. Iako je mlada, već pokazuje disciplinu i upornost koja se retko sreće.
