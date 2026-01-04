POKLONIO VIŠE OD PEDESET HIMNI: Profesor kontrabasa Aleksandar Miljković(50) poreklom iz Toplice objedinio ljubav prema muzici i sportu

KONTRABASISTA Aleksandar Miljković(50) profesor u Muzičkoj školi „Stanković“ u Beogradu ali i u Muzičkoj školi na Braču, ostvario je zavidnu muzički karijeru.

Završio je umetničku školu u Mičigenu u Americi, studirao na fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu, a paralelno i na Kraljevskoj Muzičkoj Akademiji u Stokholmu. Postiplomske studije završio je Salamanki u Španiji i na svim tim mestima se usavršavao zahvaljujući stipendijama koje je zaslužio.Kao jedan od najboljih studenata u Švedskoj, 1999 godine bio je predstavnik studenata na dodeli Nobelove nagrade u Stokholmu. Ipak, iako rođen u Beogradu, ovaj muzičar čiji koreni potiču iz Toplice, ne zaborvalja poreklo i očev rodni kraj, selo Spance kod Kuršumlije.

-Pola života proveo sam u rodnom mestu mog pokojnog oca Blagoja. Radovao sam se svakom raspustu jer sam znao da ću tu biti barem tri meseca a svaki boravak u Toplici davao mi je neku snagu, pozitivnu energiju da mogu da nastavim da ostvarujem svoje profesionalne planove. Međutim, ono što mi je najviše priraslo srcu tokom boravka u kuršumlijskom selu jesu srdačni ljudi, spremni da pomognu jedni drugima, ne gledajući hoće li od toga imati neke koristi ili ne-priča Aleksandar. On se na svoj način odužio očevom ali kako kaže,i svom zavičaju, jer je poklonio zvaničnu himnu selu Grgure kod Blacu ali i muzički CD sa insturmentalnom muzikom biblioteci u Kuršumliji. Pored Toplice koju voli neizmerno, dve ljubavi su obeležile njegov dosadašnji život, ljubav prema muzici i sportu. Kao da je hteo da „otplati „ svoje besplatno školovanje i usvaljršavanje zbog posvećenosti muzici, Aleksandar je u proteklih 20 godina napisao i poklonio pedesetak zvaničnih himni za sportske klubove i takmičenja u zemlji i inostranstvu.

-Osim zvanične muzike Mediteranskih igara, napravio sam kao poklon muzičke himne za nekoliko glubova u Gani , gde se u znak zahvalnosti i moju i u čast mog pokojnog oca Blagoja (1927-1993) od 2020 godine održava „Fudbalski turnir Miljković“ o čemu su izveštavali brojni mediji kako u Gani tako i našoj zemlji.To je krenulo tako što sam svojevremeno upoznao vlasnika jednog Fudbalskog kluba iz Gane a potom su se „ raširili“ kontakti sa drugim spportskim radnicima u toj zemlji-priča Aleksandar.Naš sagovornik je zbog sporta i muzike primljen i Afričku kuću slavnih sporta i zabave...Obajvio je i muzički CD na Kubi posvećen svom idolu Teofilu Stivensonu , najboljem amaterskom bokseru svih vremena...

-Ponosim se time što niko u svetu nikada nije učinio ništa slično i to još besplatno. Osim ljubavi prema muzici i sportu, zbog profesije mog pokojnog oca koji se bavvio novinarstvom, imam sklonosti i ka pisanju, tako da sam do sada objavio četiri knjige , pri čemu je jedna zvanični udžbenik za kontrabas u Gani, druga u Republici Srpskoj , treća je zbirka komada za kontrabas u Srbiji, a četvrta knjiga je“ od muzike do sporta“.Osim toga, napisao sam koncert za kontrabas i orkestar „Trio Olivera“ koji je bio posvećen mami Oliveri (1935-2025) za njen osamdeset i peti rođendan, a koja je preminula ove godine-priča nam o svojim poduhvatima Aleksandar i ističe da su i pomenuti koncert kao i dva udžbenika za kontrabas ušli u nastavni plan i progrma u više od deset zemalja.

DOBILI I SVOJE ULICE

Dok nabraja kojim sve fudbalskim klubovima i sportskim društvima je pisao muziku odnosno himne, Aleksandar ističe da je najponosniji na to što je njegov otac Blagoje zbog svojih zasluga za Toplicu dobio ulicu u Spancu kod Kuršumlije.Takođe je i mama Olivera(1935-2025) dobila ulicu na Srebrnom jezeru, kao i jedan put i ulicu u Gani, jer se svojevremneo bavila atletikom, iako je radni vek provela kao glavni tehničar u bolnici Bežanijska kosa. Inače, i sestra Ivana se bavi muzikom i profesorka je u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“.

