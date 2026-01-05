ISUSOVA MLADOST SIJA IZ PUSTINJE: Publicista Dragan Damjanović, nekadašnji novinar "Novosti", napisao knjigu o Isusovoj mladosti

SVETI Sava je bio Srbin koji je prošao deo puta kojim su išli IsusHristos i pravedni Josif kroz Egipat. Pre nekoliko godina moj sinStefan, u to vreme student teologije, i ja odlučili smo da krenemonjegovim tragom, prateći legende i svedočanstva o boravku Svete porodice. Na svakom od 33 mesta gde je, po predanju, boravila Bogorodica sa malimIsusom, zatekli smo materijalne tragove: pećine u kojima su boravili, porušene kipove paganskih božanstava, pravoslavne hramove koje sukasnije podigli Kopti. Otkrili smo drevne običaje koje i danas čuvajubeduini i neprekinutu nit koja povezuje Srbiju sa saharskom pustinjom.

FOTO: Privatna arhiva

Taj put, o kome nam govori Dragan Damjanović, dugogodišnji novinar "Večernjih novosti", "iznedrio" je roman "Tajna Trojice mudraca", dokumentarni film, a ovih dana iz štampe je izašla knjiga "U tajnama Isusove mladosti". Damjanović je objavio 17 romana sa duhovnim temama, a neki od njih su prevedeni na ruski, grčki, azerbejdžanski i turski jezik. Prevod na azirski jezik njegovog romana "Sveta Anastasija - majka pravoslavnih Srba" objavio je Univerzitet u Bakuu. Ta priča o majci Svetog Save nalazi se u azerbejdžanskim predstavništvima širom sveta.

- Posle Hristovog rođenja u Vitlejemu, bežeći od Irodovog progona, Sveta porodica spas nalazi u tadašnjem Misiru, današnjem Egiptu - kaže Damjanović. - Pokušao sam da istražim kako su izgledali njihovi putevi i gde su boravili. Četrdesetodnevna ekspedicija omogućila nam je da sakupimo materijalne podatke i svedočanstva. To je postalo osnova romana "U tajnama Isusove mladosti".

FOTO: Privatna arhiva Stefan pred drvetom koje je sakrilo Svetu porodicu

Damjanović se potrudio da dočara kako je izgledalo putovanje Bogorodice i njenog sina kroz pustinju.

- Deluje nezamislivo da su spavali u hladnim pećinama, među zmijama, škorpijama i pustinjskim zverima, da su četiri godine pešačili kroz pustinju, hranili se divljim biljkama - kaže Damjanović. - Po predanju, mali Isus prohodao je pre devetog meseca. Rano je progovorio i učinio prva čuda. Za sve to postoje tragovi, otisci stopala i dlana u stenama, drvo pod kojim su se skrivali, kao i brojne legende i zapisi koje i danas čuvaju Koptska crkva i Aleksandrijska patrijaršija.

Dokumentarni film o putu Svete porodice videlo je više od dva miliona ljudi, dok je roman "Tajna Trojice mudraca" nagrađen sa dva najviša priznanja Kiparske pravoslavne crkve. "U tajnama Isusove mladosti" dodatno produbljuje ovu priču. Posebnu pažnju čitalaca privukli su opisi ranohrišćanskih običaja koji i danas žive kod pojedinih muslimanskih plemena.

- Kod beduina smo boravili nedelju dana - priča Damjanović. - Saznali smo da su plemena podno Sinaja potomci Srba sa Drine, koji su u sedmom veku čuvali manastir Svete Katarine. Iako su kasnije primili islam, zadržali su stare običaje: pale sveće, poštuju Svetu Katarinu, proslavljaju Svetog Mojsija i Svetog Iliju, načinom kao što naš rod krsne slave proslavlja. Imena koja nose, kao i nazivi biljaka koje koriste, zvuče iznenađujuće poznato: Mita, Dunja, Višnja, Duša, Nana, Borika.

FOTO: Privatna arhiva Ljubljenje ruku damama ISTRAŽIVANjA otkrivaju ono što knjige često skrivaju, zaboravljene običaje, duhovnu snagu i dublji smisao istorije, kaže Damjanović. Zahvaljući predanom traganju on je u turskim izvorima pronašao da su kafu na prostor današnje Srbije doneli Srbi, potomci onih koji su, pod pritiskom osvajača, dospeli do Afrike, tamo je uzgajali i kasnije doneli na Balkan. - Ljubljenje ruke damama nije puki gest, nego srpska škola časti i pažnje, stara vekovima i potvrđena u turskim izvorima - kaže Damjanović. - Blagoslov roditelja bio je prisutan na dvoru kneza Lazara, kao i prvi vojni sveštenici, čuvari vere, časti i morala među Lazarevim vitezovima u Kosovskom boju. Prema istorijskim izvorima iz Burse i Ankare, čak 150 godina posle Kosovske bitke ne postoji zapis da je uz sultana Murata nastradao i njegov mlađi sin Jakub. Nema podataka niti da je njegov grob ikada pronađen.

FOTO: Privatna arhiva

Iguman manastira Namasija arhimandrit Hrizostom je ocenio da roman o Isusovoj mladosti nije samo svedočanstvo:

- On je put ka suštini života i duše i poziva nas da otkrijemo snagu koja oblikuje čoveka i njegov život. Čitanje o Hristovoj mladosti uči nas da u svakom trenutku možemo biti bliski Bogu. Istinska mladost nije prolazna, već večita u duhovnom smislu. Knjiga šalje važnu poruku i našoj deci: da čovek i u mladosti, kao i u svakom drugom dobu, može da otkrije u sebi božanski zračak. Da uči, raste i bdi nad vrednostima koje će ga voditi kroz život, onako kako je Isusova mladost vodila svet ka spasenju.

Zato su događaji opisani u ovoj knjizi, kako kaže njen recenzent protojerej-stavrofor Milić Marković, ne samo duhovno štivo, već i sveukupna nadgradnja na svete istine.

- Bez te nadgradnje, svaka dogradnja ostaje bleda i kratkog trajanja. Kao što je moja nasušna potreba ne samo da sagradimo manastir Namasiju, već i da obnovimo Petrušku svetu goru - nastavlja arhimandrit Hrizostom. Duhovna potreba čoveka ne može da se svede samo na obnovu crkava, kelija ili bogosluženja. Neophodno je obnoviti i filozofsku misao koju su nam ostavili monasi Sinaiti. Njih je knez Lazar pozvao da sa Sinaja ovde prevode i pišu knjige, produhovljavaju rod naš, pa njegova poruka "Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka" nije samo istorijska, nego i poziv da neprestano tražimo nebeski Jerusalim.

Šta je izvor nepravdi DAMJANOVIĆ je dugo bio dopisnik "Novosti" sa Kosmeta, gde je i rođen. Kaže da ga je to podstaklo da se bavi duhovnim temama, posebno onim koje imaju veze sa pravoslavljem. - Pokušao sam da pronađem odgovor na pitanje zašto se nad mojim narodom stalno nameću nepravde - kaže on. - Kako je moguće da nas na sve načine kroz istoriju maltretiraju i terorišu, a mi nikad nismo bili ni otimači, ni osvajači ničeg tuđeg, niti smo mi ikad ugrožavali bilo čiju veru, običaje i pravo? Kako je moguće da smo mi najmultietničkiji narod, a da su svuda unaokolo nas Srbi na meti svih brutalnosti, ponižavanja, a bilo je i ogromnih pogroma i genocida nad nama. Odgovor na ova pitanja, izgleda leži samo u duhovnoj sferi.

Obnova manastira Namasije i Petruške svete gore, dodaje, nije poziv samo monasima i sveštenstvu, već i mladima koji u vremenu brzine i nemira traže smisao.

- Ovo je prostor budućnosti, gde čovek uči da tišina nije praznina, vera nije slabost, a izbor dobra uvek zahteva hrabrost. Kao što je Sveti knez Lazar pokazao da se vrednosti ne mere trajanjem, već istinom, tako je i današnji mladi čovek pozvan da obnovi sopstveni unutrašnji hram.

Ako se u srcu vrati molitva, u mislima smisao, a u životu odgovornost, tada će se, kaže arhimandrit, i kamen sam podizati, a svetinje oživljavati.

- Petruška sveta gora ne čeka samo da bude obnovljena. Ona čeka da duhovno vaspita čoveka, da ukrepi svakog poklonika, dobročinitelja i sve koji traže unutrašnju snagu. Izgraditi manastir znači podići dom Gospodnji tamo gde mu je oduvek bilo mesto. Obnoviti Petrušku svetu goru znači oživeti dušu naroda, na prostoru gde se prošlost susreće sa večnim. A pročitati roman o Hristovoj mladosti znači prepoznati u sebi novi početak, snagu koja podiže dušu i put ka nebeskom Jerusalimu, koji počiva u svakom čoveku.