SOČNO MESO: Sa krompirom i šargarepom

Hrskava korica, sočno meso i pečeni krompir sa povrćem – idealan nedeljni ručak koji ne zahteva mnogo truda. Sve se priprema u jednom plehu, pa je i posao oko ručka znatno jednostavniji.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 kg svinjskog mesa sa kožicom

krompir po potrebi

2 velike šargarepe

1 glavica crnog luka

2 kašike ulja

so

biber

Priprema

Rernu zagrejte na 240 stepeni. Kožicu na mesu oštrim nožem zasecite na nekoliko mesta. Celo meso dobro utrljajte solju i biberom, a posebno dobro začinite kožicu kako bi tokom pečenja dobila hrskavu koricu. Meso stavite na pleh i ubacite u dobro zagrejanu rernu. Odmah smanjite temperaturu na 200 stepeni i pecite oko sat vremena.

Za to vreme dobro operite krompir i isecite ga na četvrtine. Šargarepu i crni luk očistite i isecite na krupnije komade. Povrće stavite u posudu, dodajte ulje i malo soli, pa sve dobro promešajte.

Posle prvog sata pečenja rasporedite povrće u pleh, oko mesa. Vratite sve u rernu i pecite još 40–50 minuta, dok krompir ne omekša i lepo ne porumeni, a meso dobije hrskavu, zlatnosmeđu koricu. Gotovo meso ostavite nekoliko minuta da odmori, pa ga isecite na šnite. Poslužite uz pečeni krompir, šargarepu i luk.

Prijatno!