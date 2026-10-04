Ručak dana

SOČNO MESO: Sa krompirom i šargarepom

Milena Tomasevic

04. 10. 2026. u 15:00

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Hrskava korica, sočno meso i pečeni krompir sa povrćem – idealan nedeljni ručak koji ne zahteva mnogo truda. Sve se priprema u jednom plehu, pa je i posao oko ručka znatno jednostavniji.

СОЧНО МЕСО: Са кромпиром и шаргарепом

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 kg svinjskog mesa sa kožicom
  • krompir po potrebi
  • 2 velike šargarepe
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 kašike ulja
  • so
  • biber

Priprema

Rernu zagrejte na 240 stepeni. Kožicu na mesu oštrim nožem zasecite na nekoliko mesta. Celo meso dobro utrljajte solju i biberom, a posebno dobro začinite kožicu kako bi tokom pečenja dobila hrskavu koricu. Meso stavite na pleh i ubacite u dobro zagrejanu rernu. Odmah smanjite temperaturu na 200 stepeni i pecite oko sat vremena.

Za to vreme dobro operite krompir i isecite ga na četvrtine. Šargarepu i crni luk očistite i isecite na krupnije komade. Povrće stavite u posudu, dodajte ulje i malo soli, pa sve dobro promešajte.

Posle prvog sata pečenja rasporedite povrće u pleh, oko mesa. Vratite sve u rernu i pecite još 40–50 minuta, dok krompir ne omekša i lepo ne porumeni, a meso dobije hrskavu, zlatnosmeđu koricu.  Gotovo meso ostavite nekoliko minuta da odmori, pa ga isecite na šnite. Poslužite uz pečeni krompir, šargarepu i luk.

Prijatno!

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