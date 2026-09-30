PILEĆI FRIKASE: Kremast, sočan i preukusan
Ako tražite ideju za ukusan ručak koji ne zahteva previše vremena, ovaj pileći frikase je pravi izbor. Kremast sos, nežno pileće meso, mlado povrće i šampinjoni odlično se slažu sa širokim rezancima, a sve zaokružite svežim limunom i malo vorčester sosa.
- 500 gr pilećeg filea
- 250 gr šampinjona
- 200 gr mladog povrća po izboru
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 200 ml pilećeg bujona
- 1 kašika brašna
- 2 kašike ulja ili maslaca
- so i biber po ukusu
- malo svežeg peršuna
- sok od pola limuna
- nekoliko kapi vorčester sosa
Za posluživanje:
trakasti rezanci
Priprema:
Pileći file isecite na manje komade, posolite i pobiberite. U dubljem tiganju zagrejte ulje ili maslac, pa propržite piletinu sa svih strana dok ne dobije lepu zlatnu boju. Izvadite je iz tiganja i ostavite sa strane.
Na istoj masnoći propržite sitno seckani crni luk, a zatim dodajte beli luk, šampinjone i mlado povrće. Kratko dinstajte dok povrće ne omekša.
Pospite brašnom, promešajte, pa postepeno dolivajte pileći bujon. Kada se sos blago zgusne, dodajte pavlaku za kuvanje i vratite piletinu u tiganj.
Sve zajedno kuvajte još nekoliko minuta na umerenoj temperaturi, dok piletina potpuno ne omekša, a sos postane kremast. Po potrebi dodajte još soli i bibe
ra.
Na samom kraju dodajte malo svežeg limunovog soka i nekoliko kapi vorčester sosa – upravo će oni jelu dati posebno lep i svež ukus.
Prijatno!
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