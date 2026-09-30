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PILEĆI FRIKASE: Kremast, sočan i preukusan

Milena Tomasevic

30. 09. 2026. u 07:00

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Ako tražite ideju za ukusan ručak koji ne zahteva previše vremena, ovaj pileći frikase je pravi izbor. Kremast sos, nežno pileće meso, mlado povrće i šampinjoni odlično se slažu sa širokim rezancima, a sve zaokružite svežim limunom i malo vorčester sosa.

ПИЛЕЋИ ФРИКАСЕ: Кремаст, сочан и преукусан

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 500 gr pilećeg filea
  • 250 gr šampinjona
  • 200 gr mladog povrća po izboru
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 200 ml pavlake za kuvanje
  • 200 ml pilećeg bujona
  • 1 kašika brašna
  • 2 kašike ulja ili maslaca
  • so i biber po ukusu
  • malo svežeg peršuna
  • sok od pola limuna
  • nekoliko kapi vorčester sosa

Za posluživanje:

trakasti rezanci

Priprema:

Pileći file isecite na manje komade, posolite i pobiberite. U dubljem tiganju zagrejte ulje ili maslac, pa propržite piletinu sa svih strana dok ne dobije lepu zlatnu boju. Izvadite je iz tiganja i ostavite sa strane.

Na istoj masnoći propržite sitno seckani crni luk, a zatim dodajte beli luk, šampinjone i mlado povrće. Kratko dinstajte dok povrće ne omekša.

Pospite brašnom, promešajte, pa postepeno dolivajte pileći bujon. Kada se sos blago zgusne, dodajte pavlaku za kuvanje i vratite piletinu u tiganj.

Sve zajedno kuvajte još nekoliko minuta na umerenoj temperaturi, dok piletina potpuno ne omekša, a sos postane kremast. Po potrebi dodajte još soli i bibe

ra.

Na samom kraju dodajte malo svežeg limunovog soka i nekoliko kapi vorčester sosa – upravo će oni jelu dati posebno lep i svež ukus.

Prijatno!

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