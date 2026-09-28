RIŽOTO SA ŠAMPINJONIMA I SPANAĆEM: Lagan i ukusan ručak

Ako želite ukusan, lagan i jednostavan ručak koji se priprema od svega nekoliko sastojaka, rižoto sa šampinjonima i spanaćem može biti odličan izbor. Kremasta tekstura pirinča, sočne pečurke i svež spanać čine kombinaciju koja će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Poslužite ga uz svežu salatu i dobićete kompletan obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 glavica crnog luka

400 gr šampinjona

120 gr pirinča

2 šake mladog spanaća

2 kašičice maslinovog ulja

voda po potrebi

himalajska so po ukusu

biber po ukusu

mirođija

peršun

Priprema

Crni luk sitno iseckajte i prodinstajte na dve kašičice maslinovog ulja. Dodajte malo vode i nastavite da dinstate nekoliko minuta. Zatim dodajte šampinjone isečene na listiće. Nije potrebno dodavati vodu jer će pečurke same pustiti tečnost. Promešajte, poklopite i ostavite da se dinstaju oko 10 minuta. Kada tečnost koju su pečurke pustile gotovo ispari, dodajte pirinač i začine. Sve dobro promešajte, pa nalite vodu. Poklopite i ostavite da se krčka na umerenoj temperaturi. Tokom kuvanja po potrebi dolivajte vodu, sve dok pirinač ne bude potpuno skuvan. Važno je da pirinač postepeno upije tečnost i da na kraju ne ostane suvišna voda. Nekoliko minuta pre kraja dodajte dve šake mladog spanaća. Promešajte i ostavite da se spanać sjedini sa rižotom i kratko prodinsta. Gotov rižoto poslužite topao, uz svežu salatu po želji.

Prijatno!