Ručak dana

RIŽOTO SA ŠAMPINJONIMA I SPANAĆEM: Lagan i ukusan ručak

Milena Tomasevic

28. 09. 2026. u 13:00

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Ako želite ukusan, lagan i jednostavan ručak koji se priprema od svega nekoliko sastojaka, rižoto sa šampinjonima i spanaćem može biti odličan izbor. Kremasta tekstura pirinča, sočne pečurke i svež spanać čine kombinaciju koja će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Poslužite ga uz svežu salatu i dobićete kompletan obrok.

РИЖОТО СА ШАМПИЊОНИМА И СПАНАЋЕМ: Лаган и укусан ручак

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 glavica crnog luka
  • 400 gr šampinjona
  • 120 gr pirinča
  • 2 šake mladog spanaća
  • 2 kašičice maslinovog ulja
  • voda po potrebi
  • himalajska so po ukusu
  • biber po ukusu
  • mirođija
  • peršun

Priprema

Crni luk sitno iseckajte i prodinstajte na dve kašičice maslinovog ulja. Dodajte malo vode i nastavite da dinstate nekoliko minuta. Zatim dodajte šampinjone isečene na listiće. Nije potrebno dodavati vodu jer će pečurke same pustiti tečnost. Promešajte, poklopite i ostavite da se dinstaju oko 10 minuta. Kada tečnost koju su pečurke pustile gotovo ispari, dodajte pirinač i začine. Sve dobro promešajte, pa nalite vodu. Poklopite i ostavite da se krčka na umerenoj temperaturi. Tokom kuvanja po potrebi dolivajte vodu, sve dok pirinač ne bude potpuno skuvan. Važno je da pirinač postepeno upije tečnost i da na kraju ne ostane suvišna voda. Nekoliko minuta pre kraja dodajte dve šake mladog spanaća. Promešajte i ostavite da se spanać sjedini sa rižotom i kratko prodinsta. Gotov rižoto poslužite topao, uz svežu salatu po želji.

Prijatno! 

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