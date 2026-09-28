RIŽOTO SA ŠAMPINJONIMA I SPANAĆEM: Lagan i ukusan ručak
Ako želite ukusan, lagan i jednostavan ručak koji se priprema od svega nekoliko sastojaka, rižoto sa šampinjonima i spanaćem može biti odličan izbor. Kremasta tekstura pirinča, sočne pečurke i svež spanać čine kombinaciju koja će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Poslužite ga uz svežu salatu i dobićete kompletan obrok.
Sastojci
- 1 glavica crnog luka
- 400 gr šampinjona
- 120 gr pirinča
- 2 šake mladog spanaća
- 2 kašičice maslinovog ulja
- voda po potrebi
- himalajska so po ukusu
- biber po ukusu
- mirođija
- peršun
Priprema
Crni luk sitno iseckajte i prodinstajte na dve kašičice maslinovog ulja. Dodajte malo vode i nastavite da dinstate nekoliko minuta. Zatim dodajte šampinjone isečene na listiće. Nije potrebno dodavati vodu jer će pečurke same pustiti tečnost. Promešajte, poklopite i ostavite da se dinstaju oko 10 minuta. Kada tečnost koju su pečurke pustile gotovo ispari, dodajte pirinač i začine. Sve dobro promešajte, pa nalite vodu. Poklopite i ostavite da se krčka na umerenoj temperaturi. Tokom kuvanja po potrebi dolivajte vodu, sve dok pirinač ne bude potpuno skuvan. Važno je da pirinač postepeno upije tečnost i da na kraju ne ostane suvišna voda. Nekoliko minuta pre kraja dodajte dve šake mladog spanaća. Promešajte i ostavite da se spanać sjedini sa rižotom i kratko prodinsta. Gotov rižoto poslužite topao, uz svežu salatu po želji.
Prijatno!
Restoran Miya Galerija
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