Ručak dana

KROMPIR U SOSU OD PEČURAKA: Prilog koji će upotpuniti svaki ručak

Milena Tomasevic

28. 09. 2026. u 07:00

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Ako tražite jednostavan, ukusan i kremast prilog koji se odlično slaže uz gotovo svako meso, ovaj recept je pravi izbor. Hrskavi krompir iz rerne preliven je bogatim, kremastim sosom od pečuraka, a priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena.

КРОМПИР У СОСУ ОД ПЕЧУРАКА: Прилог који ће употпунити сваки ручак

FOTO: Novosti

Sastojci

Za krompir:

  • željena količina krompira
  • ulje
  • so i začini po ukusu

Za sos od pečuraka:

  • 700 gr pečuraka
  • malo ulja
  • 1–2 čena belog luka
  • 400 ml pavlake za kuvanje
  • 1 kašičica senfa
  • so i začini po ukusu

Priprema

Krompir očistite, operite i isecite na kolutove. Dodajte malo ulja i začine po ukusu, pa sve dobro promešajte. Krompir rasporedite na papir za pečenje i stavite u prethodno zagrejanu rernu da se ispeče dok ne dobije lepu zlatnu boju.

Za to vreme pripremite sos. Pečurke dobro operite, prepolovite, a zatim isecite na tanke listiće. U zagrejanom ulju kratko propržite sitno seckani beli luk, pazeći da ne zagori. Dodajte pečurke i dinstajte ih dok sva tečnost koju puste ne ispari. Kada tečnost ispari, dodajte pavlaku za kuvanje, kašičicu senfa i začine po ukusu. Smanjite temperaturu i dinstajte još oko 15 minuta, uz povremeno mešanje, dok sos ne postane lepo kremast.

Pečen krompir izvadite iz rerne i prelijte pripremljenim sosom od pečuraka. Po želji, sos možete poslužiti i uz meso kao prilog.

Prijatno!

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