KROMPIR U SOSU OD PEČURAKA: Prilog koji će upotpuniti svaki ručak
Ako tražite jednostavan, ukusan i kremast prilog koji se odlično slaže uz gotovo svako meso, ovaj recept je pravi izbor. Hrskavi krompir iz rerne preliven je bogatim, kremastim sosom od pečuraka, a priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena.
Sastojci
Za krompir:
- željena količina krompira
- ulje
- so i začini po ukusu
Za sos od pečuraka:
- 700 gr pečuraka
- malo ulja
- 1–2 čena belog luka
- 400 ml pavlake za kuvanje
- 1 kašičica senfa
- so i začini po ukusu
Priprema
Krompir očistite, operite i isecite na kolutove. Dodajte malo ulja i začine po ukusu, pa sve dobro promešajte. Krompir rasporedite na papir za pečenje i stavite u prethodno zagrejanu rernu da se ispeče dok ne dobije lepu zlatnu boju.
Za to vreme pripremite sos. Pečurke dobro operite, prepolovite, a zatim isecite na tanke listiće. U zagrejanom ulju kratko propržite sitno seckani beli luk, pazeći da ne zagori. Dodajte pečurke i dinstajte ih dok sva tečnost koju puste ne ispari. Kada tečnost ispari, dodajte pavlaku za kuvanje, kašičicu senfa i začine po ukusu. Smanjite temperaturu i dinstajte još oko 15 minuta, uz povremeno mešanje, dok sos ne postane lepo kremast.
Pečen krompir izvadite iz rerne i prelijte pripremljenim sosom od pečuraka. Po želji, sos možete poslužiti i uz meso kao prilog.
Prijatno!
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