PRVI SNIMCI STRAVIČNE TRAGEDIJE: Požar u porodilištu odneo 14 beba - vatra progutala bolnicu u Islamabadu, jedno novorođenče spašeno
NAJMANjE 14 novorođenčadi je stradalo u požaru koji je zahvatio porodilište bolnice Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS) u prestonici Islamabadu.
Pakistanske vlasti su poslale vatrogasna vozila i ekipe Hitne pomoći na mesto tragedije.
BBC prenosi navode spasilačkih timova i vatrogasaca da je požar stavljen pod kontrolu i da su povređeni prebačeni na odeljenje intenzivne nege.
Navodi se da je požar izbio na trećem spratu odeljenja za zdravlje majke i deteta bolnice PIMS.
Anisa Džalil, portparolka bolnice, kazala je da se u trenutku izbijanja požara na odeljenju nalazilo 15 novorođenčadi.
- Jedno novorođenče je spaseno - rekla je Džalil i dodala da će bolnica uskoro objaviti saopštenje o tragediji.
Hitne službe su objavile da su spasile najmanje 19 ljudi iz bolnice, među kojima je deset žena, sedmoro dece i dva muškarca.
Bolnica PIMS je jedna od najvećih državnih bolnica u glavnom gradu Pakistana.
Prema podacima sa zvaničnog sajta, ona ima 156 kreveta na odeljenju za zdravlje majke i deteta.
Izveštač britanskog medijskog servisa prenosi da su kod bolnice poređani kombiji televizijskih ekipa koje iščekuju nove vesti.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je saopštenje u kojem je izrazio "duboku tugu i iskreno žaljenje" zbog požara u bolnici.
Iz njegovog kabineta je navedeno da je Šarif naložio vlastima da "sprovedu hitnu istragu".
- Takva situacija sa decom je nepopravljiva - piše u saopštenju.
Šarif je izrazio "iskreno saučešće porodicama nevine dece" i dodao da je njegovo "srce ožalošćeno ovim tragičnim incidentom".
(Kurir.rs)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)