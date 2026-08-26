Svet

PRVI SNIMCI STRAVIČNE TRAGEDIJE: Požar u porodilištu odneo 14 beba - vatra progutala bolnicu u Islamabadu, jedno novorođenče spašeno

P. Đurđević

26. 08. 2026. u 08:48

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NAJMANjE 14 novorođenčadi je stradalo u požaru koji je zahvatio porodilište bolnice Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS) u prestonici Islamabadu.

ПРВИ СНИМЦИ СТРАВИЧНЕ ТРАГЕДИЈЕ: Пожар у породилишту однео 14 беба - ватра прогутала болницу у Исламабаду, једно новорођенче спашено

Foto: Printskrin/X/@AmirSaeedAbbasi/@asiafront0/@yasarullah

Pakistanske vlasti su poslale vatrogasna vozila i ekipe Hitne pomoći na mesto tragedije.

BBC prenosi navode spasilačkih timova i vatrogasaca da je požar stavljen pod kontrolu i da su povređeni prebačeni na odeljenje intenzivne nege.

Foto: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

 

Navodi se da je požar izbio na trećem spratu odeljenja za zdravlje majke i deteta bolnice PIMS.

Anisa Džalil, portparolka bolnice, kazala je da se u trenutku izbijanja požara na odeljenju nalazilo 15 novorođenčadi.

- Jedno novorođenče je spaseno - rekla je Džalil i dodala da će bolnica uskoro objaviti saopštenje o tragediji.

Foto: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

 

Hitne službe su objavile da su spasile najmanje 19 ljudi iz bolnice, među kojima je deset žena, sedmoro dece i dva muškarca.

Bolnica PIMS je jedna od najvećih državnih bolnica u glavnom gradu Pakistana.

Prema podacima sa zvaničnog sajta, ona ima 156 kreveta na odeljenju za zdravlje majke i deteta.

Izveštač britanskog medijskog servisa prenosi da su kod bolnice poređani kombiji televizijskih ekipa koje iščekuju nove vesti.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je saopštenje u kojem je izrazio "duboku tugu i iskreno žaljenje" zbog požara u bolnici.

Iz njegovog kabineta je navedeno da je Šarif naložio vlastima da "sprovedu hitnu istragu".

- Takva situacija sa decom je nepopravljiva - piše u saopštenju.

Šarif je izrazio "iskreno saučešće porodicama nevine dece" i dodao da je njegovo "srce ožalošćeno ovim tragičnim incidentom".

(Kurir.rs)

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