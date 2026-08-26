PRVI SNIMCI STRAVIČNE TRAGEDIJE: Požar u porodilištu odneo 14 beba - vatra progutala bolnicu u Islamabadu, jedno novorođenče spašeno

NAJMANjE 14 novorođenčadi je stradalo u požaru koji je zahvatio porodilište bolnice Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS) u prestonici Islamabadu.

Foto: Printskrin/X/@AmirSaeedAbbasi/@asiafront0/@yasarullah

Pakistanske vlasti su poslale vatrogasna vozila i ekipe Hitne pomoći na mesto tragedije.

BBC prenosi navode spasilačkih timova i vatrogasaca da je požar stavljen pod kontrolu i da su povređeni prebačeni na odeljenje intenzivne nege.

Navodi se da je požar izbio na trećem spratu odeljenja za zdravlje majke i deteta bolnice PIMS.

Anisa Džalil, portparolka bolnice, kazala je da se u trenutku izbijanja požara na odeljenju nalazilo 15 novorođenčadi.

- Jedno novorođenče je spaseno - rekla je Džalil i dodala da će bolnica uskoro objaviti saopštenje o tragediji.

Hitne službe su objavile da su spasile najmanje 19 ljudi iz bolnice, među kojima je deset žena, sedmoro dece i dva muškarca.

Bolnica PIMS je jedna od najvećih državnih bolnica u glavnom gradu Pakistana.

Prema podacima sa zvaničnog sajta, ona ima 156 kreveta na odeljenju za zdravlje majke i deteta.

Izveštač britanskog medijskog servisa prenosi da su kod bolnice poređani kombiji televizijskih ekipa koje iščekuju nove vesti.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je saopštenje u kojem je izrazio "duboku tugu i iskreno žaljenje" zbog požara u bolnici.

Tragic 💔



Islamabad’s PIMS Hospital Children’s Ward catches fire, 14 newborn babies killed pic.twitter.com/cs722ReocP — Aamir Saeed Abbasi (@AmirSaeedAbbasi) August 26, 2026

Iz njegovog kabineta je navedeno da je Šarif naložio vlastima da "sprovedu hitnu istragu".

🚨 BREAKING - ISLAMABAD, Pakistan



At least 15 newborn babies have died after a fire broke out in the nursery of the gynaecology ward at Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) in Islamabad.



According to hospital officials cited by Geo News, 16 newborns were in the nursery… — Asia Front (@asiafront0) August 26, 2026

- Takva situacija sa decom je nepopravljiva - piše u saopštenju.

At least 15 newborns killed in Pakistan hospital fire

Only one child rescued after fire breaks out in nursery at Pakistan Institute of Medical Sciences Hospital, Geo News reports. pic.twitter.com/oGQjaPNDvL — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) August 26, 2026

Šarif je izrazio "iskreno saučešće porodicama nevine dece" i dodao da je njegovo "srce ožalošćeno ovim tragičnim incidentom".

(Kurir.rs)

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