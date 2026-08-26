Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

26. 08. 2026. u 08:31

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

19.00 Stromsgodset - Hod |2+ (1.85)

20.00 Bromli U21 - VBA U21 |2+ (1.85)

Kvota: 3.42

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