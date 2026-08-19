SEČA TRENERA! Posle Crvene zvezde i Vojvodine, Zemun se rastao sa šefom strčnog štaba
Posle pet kola prva smena trenera i zbog lošeg niza u Super ligi – rastali su se Zemun i Milan Kuljić.
Rukovodstvo kluba iz Gornje varoši saopštilo je u utorak veče odluku o raskidu saradnje.
Takav epilog nazirao se posle lošeg starta, iako Zemun objektivno nema ekipu spremnu da se ravnopravno nosi sa većinom superligaša.
U utorak popodne već su uspostavljeni i konatkti sa potencijalnim naslednicima Milana Kuljića na klupi.
Sjajna sezona u Prvoj ligi i plasman u četvrtfinale Kupa Srbije nisu ostavili mnogo kredita šefu struke Zemuna. Rastanak je usledio sa prvim superligaškim neuspesima, ali uprkos tome – Milan Kuljić pamtiće period u Gornjoj varoši kao jedan od najboljih u karijeri.
Zemun u subotu očekuje meč sa OFK Beogradom, na terenu Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.
Promena u Zemunu treća je na klupama superligaša od početka sezone. Dejana Stankovića (Crvena zvezda) i Miroslava Tanjgu (Vojvodina) koštali su neuspesi u evropskim takmičenjima.
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