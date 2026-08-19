SEČA TRENERA! Posle Crvene zvezde i Vojvodine, Zemun se rastao sa šefom strčnog štaba

Posle pet kola prva smena trenera i zbog lošeg niza u Super ligi – rastali su se Zemun i Milan Kuljić.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Rukovodstvo kluba iz Gornje varoši saopštilo je u utorak veče odluku o raskidu saradnje.

Takav epilog nazirao se posle lošeg starta, iako Zemun objektivno nema ekipu spremnu da se ravnopravno nosi sa većinom superligaša.

U utorak popodne već su uspostavljeni i konatkti sa potencijalnim naslednicima Milana Kuljića na klupi.

Sjajna sezona u Prvoj ligi i plasman u četvrtfinale Kupa Srbije nisu ostavili mnogo kredita šefu struke Zemuna. Rastanak je usledio sa prvim superligaškim neuspesima, ali uprkos tome – Milan Kuljić pamtiće period u Gornjoj varoši kao jedan od najboljih u karijeri.

Zemun u subotu očekuje meč sa OFK Beogradom, na terenu Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

Promena u Zemunu treća je na klupama superligaša od početka sezone. Dejana Stankovića (Crvena zvezda) i Miroslava Tanjgu (Vojvodina) koštali su neuspesi u evropskim takmičenjima.