Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

19. 08. 2026. u 09:54

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SPREMILI smo vam veoma interesantan singl.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Sreda

13.35 Šangaj port - Daljen jingbo X-1 (4.45)

Kvota: 4.45

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