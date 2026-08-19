POSLE 50 GODINA RADE SE PUTEVI U KURŠUMLIJI Vučić obećao: Radiće se i put ka Grabovnici kao istare drvene bandere za struju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Rači kod Kuršumlije da se posle 50 godina rade putevi u tom kraju, među kojima je i put Rudare - Kuršumlijska Banja, da će se raditi i put ka Grabovnici kao i da će stare drvene bandere za struju biti zamenjene betonskim.
Vučić je na početku posete Topličkom okrugu odmah poručio građanima koji su ga dočekali da je došao da čuje šta im je potrebno i koje probleme imaju.
"Podizali smo ovde pogon (Jumko) i sad donosimo dve, odnosno tri nove mašine i automatsku krojačku mašinu sa polagačem, i što ćemo da držimo zaposlene ovde u Rači. I osim puteva, i osim fabrike Složenih borbenih sistema, koji su postali treći, uskoro drugi po veličini poslodavac u čitavoj opštini, mi ćemo pomoćićemo i izgradnju novog hotela u Lukovskoj Banji, zato što je to važno, jer će zaposliti dodatno ljude", rekao je Vučić.
Meštani su mu reklli da imaju problem sa banderama za struju u pojedinim selima, kao u Maloj Kosanici, jer su bandere od drveta trule, a Vučić je rekao da će se raditi na postavljanju betonskih bandera.
Vučić je telefonom pozvao nadležne za bandere i poručio im da angažuju više ljudi i da to urade.
"Imate dovoljno betonskih stubova i zamenite to betonskim stubovima. Nisu na terenu, nisam ih video nigde. Prolazio sam, nisam ih video nigde. Nemojte da vam betonske bandere stoje i leže u kanalima. Postavite betonske bandere da ljudi budu sigurni da prolaze tu, a i da imaju struju. Pitanje bandera rešeno je. Moguće za koji dan da reše. Tako da ne brinite za to", rekao je Vučić.
(Tanjug)
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