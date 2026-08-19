POSLE 50 GODINA RADE SE PUTEVI U KURŠUMLIJI Vučić obećao: Radiće se i put ka Grabovnici kao istare drvene bandere za struju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Rači kod Kuršumlije da se posle 50 godina rade putevi u tom kraju, među kojima je i put Rudare - Kuršumlijska Banja, da će se raditi i put ka Grabovnici kao i da će stare drvene bandere za struju biti zamenjene betonskim.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučić je na početku posete Topličkom okrugu odmah poručio građanima koji su ga dočekali da je došao da čuje šta im je potrebno i koje probleme imaju.

"Podizali smo ovde pogon (Jumko) i sad donosimo dve, odnosno tri nove mašine i automatsku krojačku mašinu sa polagačem, i što ćemo da držimo zaposlene ovde u Rači. I osim puteva, i osim fabrike Složenih borbenih sistema, koji su postali treći, uskoro drugi po veličini poslodavac u čitavoj opštini, mi ćemo pomoćićemo i izgradnju novog hotela u Lukovskoj Banji, zato što je to važno, jer će zaposliti dodatno ljude", rekao je Vučić.

Meštani su mu reklli da imaju problem sa banderama za struju u pojedinim selima, kao u Maloj Kosanici, jer su bandere od drveta trule, a Vučić je rekao da će se raditi na postavljanju betonskih bandera.

Vučić je telefonom pozvao nadležne za bandere i poručio im da angažuju više ljudi i da to urade.

"Imate dovoljno betonskih stubova i zamenite to betonskim stubovima. Nisu na terenu, nisam ih video nigde. Prolazio sam, nisam ih video nigde. Nemojte da vam betonske bandere stoje i leže u kanalima. Postavite betonske bandere da ljudi budu sigurni da prolaze tu, a i da imaju struju. Pitanje bandera rešeno je. Moguće za koji dan da reše. Tako da ne brinite za to", rekao je Vučić.

(Tanjug)