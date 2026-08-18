ROLNICE SA SVEŽIM SIROM I BOBIČASTIM VOĆEM: Ove rolnice će brzo nestati sa stola

Ako volite mekana, mirisna peciva koja već na prvi zalogaj osvajaju i ukusom i izgledom, ovaj recept je pravi izbor za vas. Zamislite toplo, zlatno testo, bogat kremasti fil od svežeg sira, osvežavajuće bobičasto voće i slatki preliv od višanja – upravo tako izgledaju ove neodoljive rolnice.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

500 gr brašna

1 kesica suvog kvasca

2 jajeta

80 gr šećera

prstohvat soli

200 ml mleka

100 gr maslaca

100 ml ulja

Za fil:

400 gr svežeg sira

4 kašike šećera

rendana korica 1 limuna

1 jaje

1 kašika griza

200 gr bobičastog voća

Za završni preliv:

šećer u prahu

preliv od višanja

Priprema:

Zamesite testo od navedenih sastojaka, pa ga pokrijte i ostavite oko sat vremena na toplom mestu da naraste.

Naraslo testo razvucite u veliki pravougaonik. Sveži sir pomešajte sa šećerom, jajetom, grizom i rendanom koricom limuna, pa dobijenim filom premažite testo. Preko fila rasporedite bobičasto voće.

Testo uvijte u rolat, a zatim oštrim nožem ili koncem isecite rolnice debljine oko dva prsta. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, pokrijte i ostavite još 20 minuta da odmore.

Rernu zagrejte na 180 stepeni, pa rolnice pecite dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju. Još tople pospite šećerom u prahu i prelijte prelivom od višanja.

Uživajte!