Peciva i pite

ROLNICE SA SVEŽIM SIROM I BOBIČASTIM VOĆEM: Ove rolnice će brzo nestati sa stola

Milena Tomasevic

18. 08. 2026. u 07:00

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Ako volite mekana, mirisna peciva koja već na prvi zalogaj osvajaju i ukusom i izgledom, ovaj recept je pravi izbor za vas. Zamislite toplo, zlatno testo, bogat kremasti fil od svežeg sira, osvežavajuće bobičasto voće i slatki preliv od višanja – upravo tako izgledaju ove neodoljive rolnice.

РОЛНИЦЕ СА СВЕЖИМ СИРОМ И БОБИЧАСТИМ ВОЋЕМ: Ове ролнице ће брзо нестати са стола

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 500 gr brašna
  • 1 kesica suvog kvasca
  • 2 jajeta
  • 80 gr šećera
  • prstohvat soli
  • 200 ml mleka
  • 100 gr maslaca
  • 100 ml ulja

Za fil:

  • 400 gr svežeg sira
  • 4 kašike šećera
  • rendana korica 1 limuna
  • 1 jaje
  • 1 kašika griza
  • 200 gr bobičastog voća

Za završni preliv:

  • šećer u prahu
  • preliv od višanja

Priprema:

Zamesite testo od navedenih sastojaka, pa ga pokrijte i ostavite oko sat vremena na toplom mestu da naraste.

Naraslo testo razvucite u veliki pravougaonik. Sveži sir pomešajte sa šećerom, jajetom, grizom i rendanom koricom limuna, pa dobijenim filom premažite testo. Preko fila rasporedite bobičasto voće.

Testo uvijte u rolat, a zatim oštrim nožem ili koncem isecite rolnice debljine oko dva prsta. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, pokrijte i ostavite još 20 minuta da odmore.

Rernu zagrejte na 180 stepeni, pa rolnice pecite dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju. Još tople pospite šećerom u prahu i prelijte prelivom od višanja. 

Uživajte!

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