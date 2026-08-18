ROLNICE SA SVEŽIM SIROM I BOBIČASTIM VOĆEM: Ove rolnice će brzo nestati sa stola
Ako volite mekana, mirisna peciva koja već na prvi zalogaj osvajaju i ukusom i izgledom, ovaj recept je pravi izbor za vas. Zamislite toplo, zlatno testo, bogat kremasti fil od svežeg sira, osvežavajuće bobičasto voće i slatki preliv od višanja – upravo tako izgledaju ove neodoljive rolnice.
Sastojci
Za testo:
- 500 gr brašna
- 1 kesica suvog kvasca
- 2 jajeta
- 80 gr šećera
- prstohvat soli
- 200 ml mleka
- 100 gr maslaca
- 100 ml ulja
Za fil:
- 400 gr svežeg sira
- 4 kašike šećera
- rendana korica 1 limuna
- 1 jaje
- 1 kašika griza
- 200 gr bobičastog voća
Za završni preliv:
- šećer u prahu
- preliv od višanja
Priprema:
Zamesite testo od navedenih sastojaka, pa ga pokrijte i ostavite oko sat vremena na toplom mestu da naraste.
Naraslo testo razvucite u veliki pravougaonik. Sveži sir pomešajte sa šećerom, jajetom, grizom i rendanom koricom limuna, pa dobijenim filom premažite testo. Preko fila rasporedite bobičasto voće.
Testo uvijte u rolat, a zatim oštrim nožem ili koncem isecite rolnice debljine oko dva prsta. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, pokrijte i ostavite još 20 minuta da odmore.
Rernu zagrejte na 180 stepeni, pa rolnice pecite dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju. Još tople pospite šećerom u prahu i prelijte prelivom od višanja.
Uživajte!
Preporučujemo
ENERGETSKE KUGLICE OD BADEMA I URMI: Zdravi zalogaji bez pečenja
17. 08. 2026. u 15:00
POSNA PITA SA ŠAMPINjONIMA: Posna i bogata ukusom
17. 08. 2026. u 12:00
POSNE PLjESKAVICE OD TIKVICA: Hrskave spolja, sočne iznutra
17. 08. 2026. u 07:00
SLANI ROLAT SA SPANAĆEM: Ukusan, dekorativan i izdašan
15. 08. 2026. u 09:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)