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BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

19. 08. 2026. u 09:37

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Два предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

16.00 Niki Volos - Panionios X (3.00)

21.00 TSC - Spartak Subotica X (3.85)

Kvota: 11.55

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