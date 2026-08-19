"VAŽAN OSLONAC ODBRAMBENOG SISTEMA SRBIJE": Vučić čestitao Dan roda rečnih jedinica i Dan Rečne flotile
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana Rečne flotile i izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost u izvršavanju zadataka.
- Povodom 19. avgusta, Dana roda rečnih jedinica i Dana Rečne flotile, upućujem vam srdačne čestitke i izražavam iskreno poštovanje za profesionalizam, posvećenost i odgovornost koje svakodnevno iskazujete u izvršavanju poverenih zadataka - napisao je Vučić.
Dodao je da se na današnji dan odaje priznanje svim generacijama pripadnika rečnih jedinica i Rečne flotile koje su ispisivale stranice srpske vojne istorije hrabrošću, umećem i čašću.
- Na današnji dan odajemo priznanje svim generacijama pripadnika rečnih jedinica i Rečne flotile koje su ispisivale stranice naše vojne istorije hrabrošću, umećem i čašću. Njihovo delo nije samo deo naše prošlosti, već trajna obaveza da se čuvaju vrednosti na kojima počiva ugled i snaga Vojske Srbije - naglasio je predsednik Srbije, saopšteno je iz Predsedništva.
Kako je naveo, baštineći tradiciju dugu više od jednog veka, stručnošću, disciplinom i spremnošću da se odgovori na najsloženije izazove, potvrđuje se da rečne jedinice i Rečna flotila predstavljaju važan oslonac odbrambenog sistema Srbije.
- Odgovornim i profesionalnim izvršavanjem zadataka dajete značajan doprinos razvoju i očuvanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije, zaštiti nacionalnih interesa na unutrašnjim plovnim putevima, kao i jačanju ugleda naše zemlje kroz međunarodnu vojnu saradnju, zajedničke aktivnosti i humanitarno angažovanje - istakao je predsednik.
Dodao je da je uveren da će pripadnici rečne jedinice i Rečne flotile, oslanjajući se na bogato nasleđe svojih prethodnika i negujući najviše profesionalne, moralne i vojničke vrednosti, nastaviti da odgovaraju na izazove savremenog bezbednosnog okruženja i doprinose jačanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije.
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