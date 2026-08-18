PILAV SA JAGNJETINOM: Sočan ručak na brzinu

Sočno meso, luk, šargarepa i mirisni začini daju pirinču bogat ukus, a sve se priprema u jednom loncu. Recept je jednostavan, izdašan i idealan za porodični ručak kada želite da na sto iznesete nešto posebno.

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500 gr jagnjetine, isečene na veće kocke

4 glavice crnog luka, tanko isečene

4 šargarepe, isečene na tanke štapiće

1½ šolja pirinča dugog zrna

1 šolja biljnog ulja

1 cela glavica belog luka

1 kašičica soli

½ kašičice crnog bibera

1 kašičica kima

1 šolja vode, plus vrela voda po potrebi

2 crvene ljute papričice, po želji

Priprema:

U većem loncu zagrejte ulje, pa dodajte jagnjetinu i pržite je na jakoj temperaturi dok lepo ne porumeni sa svih strana.

Dodajte luk i pržite dok ne omekša i blago se karamelizuje. Potom dodajte šargarepu i dinstajte još 2–3 minuta.

Sipajte šolju vode, a u sredinu stavite celu glavicu belog luka. Poklopite i ostavite da se meso krčka dok ne omekša, a tečnost se ne upije.

Za to vreme dobro isperite pirinač, sve dok voda ne postane bistra, a zatim ga potopite u toplu posoljenu vodu.

Kada meso bude gotovo, izvadite beli luk, pa oceđeni pirinač ravnomerno rasporedite preko mesa i povrća. Nemojte mešati.

Dodajte vrelu vodu tako da prekrije pirinač, posolite, pobiberite i dodajte kim. Po želji ubacite i ljute papričice.

Poklopite i kuvajte na tihoj temperaturi dok pirinač ne upije tečnost i ne omekša. Kada je gotov, lagano promešajte i vratite glavicu belog luka u sredinu.

Poslužite toplo i uživajte u bogatom, mirisnom ručku.

Prijatno!