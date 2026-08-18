PILAV SA JAGNJETINOM: Sočan ručak na brzinu
Sočno meso, luk, šargarepa i mirisni začini daju pirinču bogat ukus, a sve se priprema u jednom loncu. Recept je jednostavan, izdašan i idealan za porodični ručak kada želite da na sto iznesete nešto posebno.
- 500 gr jagnjetine, isečene na veće kocke
- 4 glavice crnog luka, tanko isečene
- 4 šargarepe, isečene na tanke štapiće
- 1½ šolja pirinča dugog zrna
- 1 šolja biljnog ulja
- 1 cela glavica belog luka
- 1 kašičica soli
- ½ kašičice crnog bibera
- 1 kašičica kima
- 1 šolja vode, plus vrela voda po potrebi
- 2 crvene ljute papričice, po želji
Priprema:
U većem loncu zagrejte ulje, pa dodajte jagnjetinu i pržite je na jakoj temperaturi dok lepo ne porumeni sa svih strana.
Dodajte luk i pržite dok ne omekša i blago se karamelizuje. Potom dodajte šargarepu i dinstajte još 2–3 minuta.
Sipajte šolju vode, a u sredinu stavite celu glavicu belog luka. Poklopite i ostavite da se meso krčka dok ne omekša, a tečnost se ne upije.
Za to vreme dobro isperite pirinač, sve dok voda ne postane bistra, a zatim ga potopite u toplu posoljenu vodu.
Kada meso bude gotovo, izvadite beli luk, pa oceđeni pirinač ravnomerno rasporedite preko mesa i povrća. Nemojte mešati.
Dodajte vrelu vodu tako da prekrije pirinač, posolite, pobiberite i dodajte kim. Po želji ubacite i ljute papričice.
Poklopite i kuvajte na tihoj temperaturi dok pirinač ne upije tečnost i ne omekša. Kada je gotov, lagano promešajte i vratite glavicu belog luka u sredinu.
Poslužite toplo i uživajte u bogatom, mirisnom ručku.
Prijatno!
Preporučujemo
ČOKOLADNE LEŠNIK KOCKE: Kremasta poslastica kojoj je teško odoleti
14. 08. 2026. u 07:00
KETO KORPICE: Mali zalogaji za veliki užitak
13. 08. 2026. u 07:00
SLANE ŠTRUDLE: Mekane, mirisne i neodoljive
12. 08. 2026. u 14:00
POGAČICE SA SIROM: Mirišu na domaću kuhinju
12. 08. 2026. u 11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)