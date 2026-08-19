ČEDOMIR ANTIĆ: "Profesori blokaderi misle da treba oni da vladaju jer su im mame rekle da su lepi i pametni!"
PROFESOR Čedomir Antić, ukazao je na novo ludilo i stavove blokadera koji odavno nemaju veze sa stvarnošću.
Profesor Antić tokom jednog od gostovanja izjavio je sledeće:
"Dakle, mi smo nacija koja je izgubila milion stanovnika od '90. do danas, a imamo za trećinu više studenata i za 50% više profesora nego što smo imali u vreme kada sam ja bio student, kad je bilo više studenata po godini. I naravno ti ljudi ne osećaju bilo kakvu odgovornost, oni smatraju da su potcenjeni, da neko tamo vlada varajući sendvičare, krezube, ćacije, a trebalo bi oni da vladaju. Jer su lepi, jer su pametni, jer su im mame tako rekle još onda kad su ih stavili da budu asistenti, da su dobri, da su mudri!"
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