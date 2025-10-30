BRAUNI SA KREM SIROM I BUNDEVOM: Jesenji hit u kuhinji
Ovi brauniji sa krem sirom i bundevom savršen su spoj toplih jesenjih začina, svilenkaste teksture i duboke čokoladne arome. Idealni su za porodična druženja, praznične trpeze ili kao slatki zalogaj uz popodnevnu kafu.
Sastojci
- 200 gr tamne čokolade
- 150 gr putera
- 150 gr šećera
- 3 jaja
- 100 gr brašna
- 2 kašike kakao praha
- prstohvat soli
Za fil od bundeve i krem sira:
- 250 gr krem sira
- 200 grpirea od bundeve
- 80 gr šećera
- 1 jaje
- 1 kašičica cimeta
- ½ kašičice muskatnog oraščića (po želji)
Za dekoraciju (opciono):
- seckani orasi,
- komadići bele čokolade,
- ili kockice bundeve za posipanje.
Priprema
1. Priprema čokoladne smese:
U šerpi na laganoj vatri otopite čokoladu i puter. Ostavite da se prohladi. U posebnoj činiji umutite jaja i šećer dok ne postanu svetli i penasti. Dodajte ohlađenu čokoladu, zatim brašno, kakao prah i so. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu.
2. Priprema fila od bundeve i sira:
U drugoj činiji pomešajte krem sir, pire od bundeve, šećer, jaje i začine. Kratko umutite mikserom dok se sve ne sjedini u glatku, kremastu masu.
Sklapanje i pečenje
Pleh (otprilike 20 x 25 cm) obložite papirom za pečenje. Sipajte ¾ čokoladne smese i poravnajte. Preko nje rasporedite fil od bundeve i krem sira. Pomoću ražnjića ili noža napravite lagani mermerni uzorak mešanjem dva sloja. Po želji, dodajte orašaste plodove ili belu čokoladu po vrhu. Pecite na 170°C oko 35–40 minuta, ili dok ražnjić ne izađe skoro čist. Ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja — brauni treba da ostane mekan i sočan u sredini.
Uživajte!
