BRAUNI SA KREM SIROM I BUNDEVOM: Jesenji hit u kuhinji

Milena Tomasevic

30. 10. 2025. u 10:39

Ovi brauniji sa krem sirom i bundevom savršen su spoj toplih jesenjih začina, svilenkaste teksture i duboke čokoladne arome. Idealni su za porodična druženja, praznične trpeze ili kao slatki zalogaj uz popodnevnu kafu.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za čokoladnu osnovu:
  • 200 gr tamne čokolade
  • 150 gr putera
  • 150 gr šećera
  • 3 jaja
  • 100 gr brašna
  • 2 kašike kakao praha
  • prstohvat soli

Za fil od bundeve i krem sira:

  • 250 gr krem sira 
  • 200 grpirea od bundeve 
  • 80 gr  šećera
  • 1 jaje
  • 1 kašičica cimeta
  • ½ kašičice muskatnog oraščića (po želji)

Za dekoraciju (opciono):

  • seckani orasi,
  • komadići bele čokolade,
  • ili kockice bundeve za posipanje.

Priprema
1. Priprema čokoladne smese:

U šerpi na laganoj vatri otopite čokoladu i puter. Ostavite da se prohladi. U posebnoj činiji umutite jaja i šećer dok ne postanu svetli i penasti. Dodajte ohlađenu čokoladu, zatim brašno, kakao prah i so. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu.

2. Priprema fila od bundeve i sira:

U drugoj činiji pomešajte krem sir, pire od bundeve, šećer, jaje i začine. Kratko umutite mikserom dok se sve ne sjedini u glatku, kremastu masu.

Sklapanje i pečenje

Pleh (otprilike 20 x 25 cm) obložite papirom za pečenje. Sipajte ¾ čokoladne smese i poravnajte. Preko nje rasporedite fil od bundeve i krem sira. Pomoću ražnjića ili noža napravite lagani mermerni uzorak mešanjem dva sloja. Po želji, dodajte orašaste plodove ili belu čokoladu po vrhu. Pecite na 170°C oko 35–40 minuta, ili dok ražnjić ne izađe skoro čist. Ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja — brauni treba da ostane mekan i sočan u sredini.

Uživajte!

