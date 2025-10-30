BRAUNI SA KREM SIROM I BUNDEVOM: Jesenji hit u kuhinji

Ovi brauniji sa krem sirom i bundevom savršen su spoj toplih jesenjih začina, svilenkaste teksture i duboke čokoladne arome. Idealni su za porodična druženja, praznične trpeze ili kao slatki zalogaj uz popodnevnu kafu.

FOTO: Novosti

Sastojci



200 gr tamne čokolade

150 gr putera

150 gr šećera

3 jaja

100 gr brašna

2 kašike kakao praha

prstohvat soli

Za fil od bundeve i krem sira:

250 gr krem sira

200 grpirea od bundeve

80 gr šećera

1 jaje

1 kašičica cimeta

½ kašičice muskatnog oraščića (po želji)

Za dekoraciju (opciono):

seckani orasi,

komadići bele čokolade,

ili kockice bundeve za posipanje.

Priprema

1. Priprema čokoladne smese:

U šerpi na laganoj vatri otopite čokoladu i puter. Ostavite da se prohladi. U posebnoj činiji umutite jaja i šećer dok ne postanu svetli i penasti. Dodajte ohlađenu čokoladu, zatim brašno, kakao prah i so. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu.

2. Priprema fila od bundeve i sira:

U drugoj činiji pomešajte krem sir, pire od bundeve, šećer, jaje i začine. Kratko umutite mikserom dok se sve ne sjedini u glatku, kremastu masu.

Sklapanje i pečenje

Pleh (otprilike 20 x 25 cm) obložite papirom za pečenje. Sipajte ¾ čokoladne smese i poravnajte. Preko nje rasporedite fil od bundeve i krem sira. Pomoću ražnjića ili noža napravite lagani mermerni uzorak mešanjem dva sloja. Po želji, dodajte orašaste plodove ili belu čokoladu po vrhu. Pecite na 170°C oko 35–40 minuta, ili dok ražnjić ne izađe skoro čist. Ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja — brauni treba da ostane mekan i sočan u sredini.

Uživajte!