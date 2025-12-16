EVROPSKI AVION 6. GENERACIJE U PROBLEMU Britanski mediji: Nema pomaka u izgradnji lovca FCAS Francuske, Nemačke i Španije

SASTANAK ministara odbrane Francuske, Nemačke i Španije, Katrin Votren, Borisa Pistorijusa i Margarite Robles Fernandes, održan prošle sedmice, nije doveo do pomaka u spasavanju zajedničkog programa izgradnje borbenog aviona FCAS, izjavile su danas tri osobe koje imaju saznanja o tome, preneo je Rojters.

Prema njihovim navodima, projekat vredan oko 100 milijardi evra, kojim bi tri zemlje zajednički razvile borbeni avion pete generacije kao zamenu za francuske "rafale" i nemačke i španske "jurofajtere", sada je "veoma malo verovatan", navodi Rojters.

Izvori su naveli da Francuska želi da odluku, koju je Nemačka planirala da okonča do kraja 2025. godine, odloži za narednu godinu.

Ranije je bilo planirano da se na ovogodišnjem sastanku lidera EU u Briselu objavi prelazak projekta u narednu fazu.

Dva izvora iz avio-industrije, takođe, su ocenila da će razgovori o sledećoj fazi programa verovatno biti odloženi do 2026. godine, jer trenutno nema koristi od javnog spora.

Ministarstva odbrane Francuske i Nemačke nisu želela da prokomentarišu navode, navodi Rojters.

Tri zemlje imaju i teškoće u postizanju dogovora o tzv. "borbenom oblaku" i bespilotnim sistemima, koji su planirani kao deo programa FCAS, namenjenog da do 2040. godine zameni postojeće lovce četvrte generacije.

U središtu spora je zahtev francuske kompanije Daso da preuzme vodeću ulogu u projektu ispred nemačkog partnera u sklopu evropske kompanije Erbas, što Berlin smatra neprihvatljivim.

Dodatni problem predstavlja činjenica da su avioni potrebni za različite vojne uloge: Francuskoj su potrebne letelice sposobne da nose nuklearne bojeve glave i deluju sa nosača aviona, dok je Nemačka već pristala da kupi američke F-35 avione za nošenje NATO nuklearnog oružja.

Ranije danas direktor kompanije Daso izrazio je sumnju u budućnost programa, navodeći da ona zavisi od spremnosti Nemačke da preispita oslanjanje na uvoz američkog naoružanja.

