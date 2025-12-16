VELIKO POJAČANJE ZA AKTUELNOG ŠAMPIONA ITALIJE! Napoli dobio sjajne vesti pred Superkup Italije

Belgijski fudbaler Romelu Lukaku vratio se treninzima sa ekipom Napolijem i mogao bi da igra u Superkupu Italije u Saudijskoj Arabiji, prenela je danas Gazeta delo Sport.

FOTO: Tanjug/AP

Lukaku je bio van terena 124 dana, pošto je 14. avgusta pokidao butni mišić na prijateljskoj utakmici protiv Olimpijakosa.

Italijanski mediji navode da se belgijski fudbaler vratio treninzima sa ekipom i da bi mogao da bude u ekipi za Superkup Italije, koji se ove nedelje igra u Saudijskoj Arabiji.

Lukaku je propustio 22 meča ove sezone za Napoli u svim takmičenjima.

Ekipa Napolija će popodne otputovati u Rijad.

Fudbaleri Napolija će 18. decembra od 20 časova igrati u Rijadu protiv Milana u polufinalu italijanskog Superkupa.

