VELIKO POJAČANJE ZA AKTUELNOG ŠAMPIONA ITALIJE! Napoli dobio sjajne vesti pred Superkup Italije
Belgijski fudbaler Romelu Lukaku vratio se treninzima sa ekipom Napolijem i mogao bi da igra u Superkupu Italije u Saudijskoj Arabiji, prenela je danas Gazeta delo Sport.
Lukaku je bio van terena 124 dana, pošto je 14. avgusta pokidao butni mišić na prijateljskoj utakmici protiv Olimpijakosa.
Italijanski mediji navode da se belgijski fudbaler vratio treninzima sa ekipom i da bi mogao da bude u ekipi za Superkup Italije, koji se ove nedelje igra u Saudijskoj Arabiji.
Lukaku je propustio 22 meča ove sezone za Napoli u svim takmičenjima.
Ekipa Napolija će popodne otputovati u Rijad.
Fudbaleri Napolija će 18. decembra od 20 časova igrati u Rijadu protiv Milana u polufinalu italijanskog Superkupa.
