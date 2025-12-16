VUČIĆ O SMRTI RADOMIRA KURTIĆA U MOSKVI: "Boriću se da se istina sazna, reč je o uzornom našem građaninu"
O RADOMIRU Kurtiću i njegovoj smrti u Rusiji, predsednik kaže da ne želi da se bavi spekulacijama.
- Očekujem odgovor od ruskih službi, zvanično su im upućeni zahtevi. Nestali su hard diskovi, neke stvari, a ne mora da znači da ima veze sa događajem. Od forenzike nismo dobili ništa, boriću se da se istina sazna, reč je o uzornom našem građaninu i čoveku koji je radio godinama u našoj kompaniji. Ne želim da širim teorije zavere, trudićemo se da do istine dođe i boriću se za to - rekao je Vučić.
Komentari (22)