VUČIĆ O SMRTI RADOMIRA KURTIĆA U MOSKVI: "Boriću se da se istina sazna, reč je o uzornom našem građaninu"

V.N.

16. 12. 2025. u 20:04

O RADOMIRU Kurtiću i njegovoj smrti u Rusiji, predsednik kaže da ne želi da se bavi spekulacijama.

ВУЧИЋ О СМРТИ РАДОМИРА КУРТИЋА У МОСКВИ: Борићу се да се истина сазна, реч је о узорном нашем грађанину

Foto: Printskrin

- Očekujem odgovor od ruskih službi, zvanično su im upućeni zahtevi. Nestali su hard diskovi, neke stvari, a ne mora da znači da ima veze sa događajem. Od forenzike nismo dobili ništa, boriću se da se istina sazna, reč je o uzornom našem građaninu i čoveku koji je radio godinama u našoj kompaniji. Ne želim da širim teorije zavere, trudićemo se da do istine dođe i boriću se za to - rekao je Vučić.

