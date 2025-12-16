IZAĆIĆEMO U SUSRET: Vučić o inicijativi za donošenje Zakona roditelj-negovatelj
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS o inicijativi za donošenje Zakona roditelj-negovatelj.
Na pitanje šta koči donošenje Zakona roditelj-negovatelj, Vučić kaže - novac.
- Sa velikom pažnjom sam sagledao sve zahteve. Jesmo li mi ukinuli njihova prava i dali su ih imali pre 2012? Pa nismo i nisu. Mislim da imaju prava, razgovaram sa premijerom i ministrom. Imamo određeni broj lica, 1.800, to je negde između 15 i 30 miliona evra godišnje. Znamo da bi se ta baza širila i da od države donose prihode i da ne doprinose. To su problemi, ali sagledavamo i mogu da obećam roditeljima koji imaju zaista bezbroj muka, razumemo ih i izaćićemo im u susret - kaže Vučić.
Preporučujemo
PREGOVORI O NIS-U SE BLIŽE KRAJU Vučić: Očekujem da do utorka zatvorimo tu priču
16. 12. 2025. u 19:40
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (9)