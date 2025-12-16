IZAĆIĆEMO U SUSRET: Vučić o inicijativi za donošenje Zakona roditelj-negovatelj

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS o inicijativi za donošenje Zakona roditelj-negovatelj.

Na pitanje šta koči donošenje Zakona roditelj-negovatelj, Vučić kaže - novac.

- Sa velikom pažnjom sam sagledao sve zahteve. Jesmo li mi ukinuli njihova prava i dali su ih imali pre 2012? Pa nismo i nisu. Mislim da imaju prava, razgovaram sa premijerom i ministrom. Imamo određeni broj lica, 1.800, to je negde između 15 i 30 miliona evra godišnje. Znamo da bi se ta baza širila i da od države donose prihode i da ne doprinose. To su problemi, ali sagledavamo i mogu da obećam roditeljima koji imaju zaista bezbroj muka, razumemo ih i izaćićemo im u susret - kaže Vučić.