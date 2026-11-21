GALA RUČAK OD ŠEST SASTOJAKA: Sočnije meso i krompir nećete probati (VIDEO)
MESO i krompir jedan je od najboljih spojeva, te se najčešće i spremaju zajedno.
Donosimo vam jednostavan recept za koji ne treba mnogo vremena, a ni truda.
Sastojci:
600 g mesa po izboru (piletina,teletina,svinjsko)
2 kg krompira
1 glavica luka
8 listića trapista
3 jajeta
200 ml pavlake za kuvanje
kari, biber, so, origano, paprika
2 dl vode
Priprema:
U pouljenu tepsiju ili vatrostalnu posudu sipati krompir isečen na kolutove, pa preko njega poređati meso isečeno na kockice. Zatim umutiti jaja sa pavlakom za kuvanje i dodati začine (po ukusu) i vodu pa sve lepo umutiti. Dobijenom smesom preliti krompir i meso, pa poređati listiće trapista odozgo, a zatim i kolutove luka.
Prekriti aluminijumskom folijom i peći na 200 stepeni, oko 40 minuta. Desetak minuta pred kraj skinuti foliju i peći bez nje.
(stil)
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