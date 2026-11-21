MESO i krompir jedan je od najboljih spojeva, te se najčešće i spremaju zajedno.

Foto: Printskrin Jutjub/JECA SVAŠTARICA

Donosimo vam jednostavan recept za koji ne treba mnogo vremena, a ni truda.



Sastojci:

600 g mesa po izboru (piletina,teletina,svinjsko)

2 kg krompira

1 glavica luka

8 listića trapista

3 jajeta

200 ml pavlake za kuvanje

kari, biber, so, origano, paprika

2 dl vode



Priprema:

U pouljenu tepsiju ili vatrostalnu posudu sipati krompir isečen na kolutove, pa preko njega poređati meso isečeno na kockice. Zatim umutiti jaja sa pavlakom za kuvanje i dodati začine (po ukusu) i vodu pa sve lepo umutiti. Dobijenom smesom preliti krompir i meso, pa poređati listiće trapista odozgo, a zatim i kolutove luka.

Prekriti aluminijumskom folijom i peći na 200 stepeni, oko 40 minuta. Desetak minuta pred kraj skinuti foliju i peći bez nje.

(stil)