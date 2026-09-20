RECEPT ZA KOH OD GRIZA: Vratite se u detinjstvo uz najsočniji desert sa mlekom

NAJSOČNIJI kolač gotov je za 30 minuta.

Foto: Printskrin

Ako volite jednostavne, sočne kolače koji se lako pripremaju, koh od griza je pravi izbor. Ovaj starinski desert preliven toplim mlekom i vanilin šećerom je mekan, vazdušast i sočan. Priprema je veoma jednostavna, a ukus savršen i vraća u detinjstvo.

Sastojci:

6 jaja

6 kašika šećera

12 kašika griza

1 kesica praška za pecivo

Za preliv:

1 l mleka

6 kašika šećera

3 kesice vanilin šećera

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca, pa belanca umutite sa šećerom dok ne dobijete čvrst sneg. Dodajte jedno po jedno žumance i lagano umutite da se smesa sjedini. Dodajte prašak za pecivo, a zatim postepeno umešajte griz. Mešajte kašikom kako bi smesa ostala vazdušasta i kolač mekan.

Podmažite pleh i sipajte pripremljenu smesu. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok koh ne dobije lepu zlatnu boju.

Dok se koh peče, pripremite preliv. U šerpu sipajte mleko, dodajte šećer i vanilin šećer, pa zagrejte do ključanja. Čim izvadite pečen koh iz rerne, ravnomerno ga prelijte vrelim mlekom. Ostavite da se koh potpuno ohladi i upije mleko. Tek tada ga secite i služite.

(Alo)