Torte i kolači

RECEPT ZA KOH OD GRIZA: Vratite se u detinjstvo uz najsočniji desert sa mlekom

V.N.

20. 09. 2026. u 16:43

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NAJSOČNIJI kolač gotov je za 30 minuta.

РЕЦЕПТ ЗА КОХ ОД ГРИЗА: Вратите се у детињство уз најсочнији десерт са млеком

Foto: Printskrin

Ako volite jednostavne, sočne kolače koji se lako pripremaju, koh od griza je pravi izbor. Ovaj starinski desert preliven toplim mlekom i vanilin šećerom je mekan, vazdušast i sočan. Priprema je veoma jednostavna, a ukus savršen i vraća u detinjstvo.

 

Sastojci:

  • 6 jaja
  • 6 kašika šećera
  • 12 kašika griza
  • 1 kesica praška za pecivo
  • Za preliv:
  • 1 l mleka
  • 6 kašika šećera
  • 3 kesice vanilin šećera

 

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca, pa belanca umutite sa šećerom dok ne dobijete čvrst sneg. Dodajte jedno po jedno žumance i lagano umutite da se smesa sjedini. Dodajte prašak za pecivo, a zatim postepeno umešajte griz. Mešajte kašikom kako bi smesa ostala vazdušasta i kolač mekan.

Podmažite pleh i sipajte pripremljenu smesu. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok koh ne dobije lepu zlatnu boju.

Dok se koh peče, pripremite preliv. U šerpu sipajte mleko, dodajte šećer i vanilin šećer, pa zagrejte do ključanja. Čim izvadite pečen koh iz rerne, ravnomerno ga prelijte vrelim mlekom. Ostavite da se koh potpuno ohladi i upije mleko. Tek tada ga secite i služite.

(Alo)

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