RECEPT ZA KOH OD GRIZA: Vratite se u detinjstvo uz najsočniji desert sa mlekom
NAJSOČNIJI kolač gotov je za 30 minuta.
Ako volite jednostavne, sočne kolače koji se lako pripremaju, koh od griza je pravi izbor. Ovaj starinski desert preliven toplim mlekom i vanilin šećerom je mekan, vazdušast i sočan. Priprema je veoma jednostavna, a ukus savršen i vraća u detinjstvo.
Sastojci:
- 6 jaja
- 6 kašika šećera
- 12 kašika griza
- 1 kesica praška za pecivo
- Za preliv:
- 1 l mleka
- 6 kašika šećera
- 3 kesice vanilin šećera
Priprema:
Odvojite belanca od žumanaca, pa belanca umutite sa šećerom dok ne dobijete čvrst sneg. Dodajte jedno po jedno žumance i lagano umutite da se smesa sjedini. Dodajte prašak za pecivo, a zatim postepeno umešajte griz. Mešajte kašikom kako bi smesa ostala vazdušasta i kolač mekan.
Podmažite pleh i sipajte pripremljenu smesu. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok koh ne dobije lepu zlatnu boju.
Dok se koh peče, pripremite preliv. U šerpu sipajte mleko, dodajte šećer i vanilin šećer, pa zagrejte do ključanja. Čim izvadite pečen koh iz rerne, ravnomerno ga prelijte vrelim mlekom. Ostavite da se koh potpuno ohladi i upije mleko. Tek tada ga secite i služite.
(Alo)
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