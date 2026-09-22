DOMAĆI SPECIJALITET KOJI SVI OBOŽAVAJU: Najbolji starinski recept za carsku pitu

AKO tražite idealno rešenje za brzi doručak, večeru ili predjelo za svečane prilike, sočna i mekana carska (španska) pita je nepogrešiv izbor.

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Priprema se za manje od 10 minuta, meri se jednostavno pomoću čaše od jogurta, a tajna njenog savršenog ukusa leži u bogatoj kombinaciji sira, šunke i kiselih krastavčića zbog kojih ostaje sveža i vazdušasta i narednog dana.



Sastojci (kao mera se koristi čaša od jogurta - 200 ml):

4 krupnija jajeta

1 čaša jogurta

1 čaša ulja

2 čaše pšeničnog brašna (tip 400)

1 kesica praška za pecivo

150 g punomasnog belog sira (npr. feta ili domaći sitni sir)

150 g šunke (narezane na kockice)

4-5 kiselih krastavčića (sitno iseckanih)

2-3 kisele crvene paprike (ili sveže, iseckane na kockice)

Pola kašičice soli (prilagodite u zavisnosti od toga koliko je sir slan)

Susam (za posipanje po želji)



Priprema:

Sitno iseckajte šunku, sir, kisele krastavčiće i papriku na ujednačene kockice. Iseckano povrće kratko ocedite od viška tečnosti kako testo ne bi postalo gnjecavo. U dubljoj posudi mikserom ili ručnom mutilicom penasto umutite jaja. Umućenim jajima dodajte jogurt i ulje, pa sve kratko promešajte.

Postepeno dodajte brašno prethodno pomešano sa praškom za pecivo i solju. Dobro izmešajte dok ne dobijete glatku glatku smesu bez grudvica.

U pripremljeno testo ubacite iseckanu šunku, sir, krastavčiće i papriku. Sve lagano promešajte varjačom ili kašikom da se sastojci ravnomerno rasporede.

Rernu zagrejte na 200 °C. Odgovarajući pleh obložite papirom za pečenje (ili ga podmažite sa malo ulja i pospite brašnom) pa izlijte smesu. Po želji odozgo bogato pospite susamom.

Pecite pitu približno 30 minuta dok ne dobije lepu, zlatnu rumenu koru. Čečkalicom proverite sredinu – ako izađe čista, pita je gotova.



Prekrijte gotovu pitu čistom kuhinjskom krpom na nekoliko minuta da malo omekša, pa je isecite na kocke i poslužite toplu uz šolju jogurta ili kiselog mleka.