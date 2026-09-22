DOMAĆI SPECIJALITET KOJI SVI OBOŽAVAJU: Najbolji starinski recept za carsku pitu
AKO tražite idealno rešenje za brzi doručak, večeru ili predjelo za svečane prilike, sočna i mekana carska (španska) pita je nepogrešiv izbor.
Priprema se za manje od 10 minuta, meri se jednostavno pomoću čaše od jogurta, a tajna njenog savršenog ukusa leži u bogatoj kombinaciji sira, šunke i kiselih krastavčića zbog kojih ostaje sveža i vazdušasta i narednog dana.
Sastojci (kao mera se koristi čaša od jogurta - 200 ml):
- 4 krupnija jajeta
- 1 čaša jogurta
- 1 čaša ulja
- 2 čaše pšeničnog brašna (tip 400)
- 1 kesica praška za pecivo
- 150 g punomasnog belog sira (npr. feta ili domaći sitni sir)
- 150 g šunke (narezane na kockice)
- 4-5 kiselih krastavčića (sitno iseckanih)
- 2-3 kisele crvene paprike (ili sveže, iseckane na kockice)
- Pola kašičice soli (prilagodite u zavisnosti od toga koliko je sir slan)
- Susam (za posipanje po želji)
Priprema:
Sitno iseckajte šunku, sir, kisele krastavčiće i papriku na ujednačene kockice. Iseckano povrće kratko ocedite od viška tečnosti kako testo ne bi postalo gnjecavo. U dubljoj posudi mikserom ili ručnom mutilicom penasto umutite jaja. Umućenim jajima dodajte jogurt i ulje, pa sve kratko promešajte.
Postepeno dodajte brašno prethodno pomešano sa praškom za pecivo i solju. Dobro izmešajte dok ne dobijete glatku glatku smesu bez grudvica.
U pripremljeno testo ubacite iseckanu šunku, sir, krastavčiće i papriku. Sve lagano promešajte varjačom ili kašikom da se sastojci ravnomerno rasporede.
Rernu zagrejte na 200 °C. Odgovarajući pleh obložite papirom za pečenje (ili ga podmažite sa malo ulja i pospite brašnom) pa izlijte smesu. Po želji odozgo bogato pospite susamom.
Pecite pitu približno 30 minuta dok ne dobije lepu, zlatnu rumenu koru. Čečkalicom proverite sredinu – ako izađe čista, pita je gotova.
Prekrijte gotovu pitu čistom kuhinjskom krpom na nekoliko minuta da malo omekša, pa je isecite na kocke i poslužite toplu uz šolju jogurta ili kiselog mleka.
Restoran Miya Galerija
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