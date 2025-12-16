TO JE NAŠ POTENCIJALNI PROBLEM: Šejla Zonić i Princ od Vranje otkrili o čemu su razmišljali dok su se spremali za koncert (FOTO)

NEPOSREDNO pred početak koncerta, Šejla i Princ su govorili o svojim osećanjima uoči ovog važnog nastupa, ali i o brojnim drugim temama.

Foto: Novosti

-Ja sam previše uzbuđena i toliko sam puna energije, jedva čekam samo da stanem na binu i krene da izlazi iz mene – rekla je Šejla sa kojom se Princ u potpunosti složio:

-Apsolutno se slažem sa Šejlom. Pripremali smo se dovoljno dugo da dođe do ovog trenutka, zaslužili smo i završavamo na pravi način ovu uspešnu godinu. Foto: Novosti

Otkrili su da čega se najviše boje kada je večerašnji spektakl u pitanju.

-Ni o čemu se nisam brinula, jedino oko presvlačenja, jer imam tri presvlake i da promenim frizuru, eto, to je potencijalni problem – rekla je kroz smeh Šejla, a Princ dodao: Foto: Novosti

-Imali smo juče genralno probu i sve je na mestu. Tako da uživamo u svemu i u momentu kada budem video publiku, mislim da od tog trenutka neće biti problema.

