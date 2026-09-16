ŠTAPIĆI OD TIKVICA IZ RERNE: Hrskavi spolja, sočni iznutra

Ako volite tikvice, a želite da ih pripremite bez prženja i velike količine ulja, predlažemo vam jednostavan recept koji će vas sigurno oduševiti. Ovi hrskavi štapići od tikvica pripremaju se u rerni, a spolja dobijaju lepu zlatnu koricu, dok unutra ostaju sočni i mekani.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 veća tikvica

2–3 jajeta, u zavisnosti od veličine

brašno, po mogućnosti integralno

prezle

suvi začin

beli luk u granulama

so

malo ulja

Priprema

Tikvicu operite i isecite na dugačke, nešto deblje štapiće. Nemojte ih seći suviše tanko, kako bi posle pečenja ostali sočni iznutra.

U jednoj posudi umutite jaja, pa dodajte suvi začin i beli luk u granulama. U dve odvojene posude pripremite brašno i prezle. Po želji, u brašno dodajte još malo belog luka i začina.

Svaki štapić tikvice najpre uvaljajte u brašno, zatim umočite u umućena jaja, a na kraju dobro uvaljajte u prezle.

Štapiće ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Poprskajte ih sa malo ulja i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 170 stepeni, dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu i hrskavu koricu.

Prijatno!