Bolonja smenila trenera: Tedesko je bivši, poznato ko ga je zamenio!

BOLONjA je posle lošeg starta sezone u Seriji A smenila trenera, Domenika Tedeska.

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Italijanski klub je objavio da se rastao sa 41-godišnjim stručnjakom.

- Bolonja je razrešila Tedeska dužnosti trenera prvog tima. Klub mu se iskreno zahvaljuje na radu koji je obavljao profesionalno i stručno. Bolonja želi Tedesku i njegovom stručnom štabu sve najbolje u daljoj karijeri - navela je Bolonja na svom zvaničnom sajtu.

On je preuzeo tim sa "Renato Del'Are" početkom juna ove godine. Italijanski mediji navode da je Tedesko smenjen zbog loših rezultata Bolonje na startu Serije A.

Bolonja je u prva četiri kola nove sezone u tamošnjem šampionatu zabeležila jedan remi i tri poraza i nalazi se na 16. mestu na tabeli.

- Vođenje tima povereno je Rafaeleu Paladinu, koji je potpisao ugovor do 30. juna 2029. godine, a danas u 16 časova imaće prvi trening - dodaje se u saopštenju Bolonje.

Paladino (42) je ranije trenirao Atalantu, Fiorentinu i Moncu.

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