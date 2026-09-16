SRAM VAS BILO, PRAVITE NAROD LUDIMA! Brnabić: Rektorka priča o uljudnosti, kulturi i urednosti blokaderskih protesta!

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Republike Srbije Ana brnabić reagovala je na izjavu rektorke Mirjane Nikolić o protestima blokadera, koje je okaraketrisala kao "uljudne i uredne"

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

U objavi na Iksu, ona je napisala:

Sram vas bilo - sve redom na Studentskoj listi bez studenata. Sram vas bilo za sve što ste radili ovoj zemlji, a pre svega našim fakultetima i studentima. Sada nastavljate da ljude u Srbiji pravite ludima - da nisu videli šta su videli, da nisu svedočili čemu su svedočili. Palili… pic.twitter.com/RtDh8WO7I6 — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 16, 2026

"Sram vas bilo - sve redom na Studentskoj listi bez studenata. Sram vas bilo za sve što ste radili ovoj zemlji, a pre svega našim fakultetima i studentima. Sada nastavljate da ljude u Srbiji pravite ludima - da nisu videli šta su videli, da nisu svedočili čemu su svedočili. Palili ste prostorije stranaka koje su se drznule da vam se demokratski suprotstave, pokušavali ljude žive da zapalite, pucali na ljude, tukli ih, gađali jajima naše lekare, ponižavali i maltretirali žene, policajcima koji su samo čuvali red i mir pretili da znate gde im deca idu u vrtić, išli ljudima pred kuće i stanove gde žive sa svojim porodicama da ih terorišete i zaplašite. I na sve to, žena koja je i dan danas na poziciji rektora Univerziteta umetnosti u Beogradu, kandidat na Studentskoj listi bez studenata, priča o uljudnosti, kulturi i urednosti blokaderskih protesta. Vi ste prevara, psihološka operacija koja je od Srbije napravila eksperiment. I pobedićemo takve kao što ste vi, jer ste u svemu preterali - u lažima, u nasilju, u mržnji. Pobediće ALEKSANDAR VUČIĆ I UJEDINjENA SRBIJA!", poručila je Brnabić.